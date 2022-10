iGB Affiliate Awards, aperte le candidature per il pestigioso evento

Gli artisti eccezionali nello spazio affiliato di igaming hanno tempo fino a lunedì 31 ottobre per partecipare agli iGB Affiliate Awards 2023, che si terranno giovedì 9 febbraio presso l’iconica sede art déco di Londra The Troxy. Il tema di quest’anno, Made in NYC, farà da sfondo a una cerimonia di premiazione in cravatta nera comprendente una cena di tre portate e un after party ricco di intrattenimento.

La celebrazione del 2023 dell’igaming e dei contributi forniti dalla comunità di affiliazione comprende 21 categorie, di cui 20 libere per l’ingresso o il voto al settore.

Le candidature avverranno per il miglior Datore di Lavoro Affiliato; Responsabile affiliato; Rete di affiliazione; Programma di affiliazione; Affiliato Bingo; Affiliato al casinò; Affiliato di poker, Affiliato di criptovalute; Affiliato di scommesse sportive; Tecnologia di affiliazione; Tecnologia del programma; Agenzia digitale; Gioco dell’anno; Innovazione; Campagna di marketing; nuovo arrivato; Stella nascente; Utilizzo dei social media; Safer Gambling Initiative e ESG Trailblazer. L’Affiliate Idol (noto anche come premio alla carriera) sarà selezionato da una giuria interna.

Guardando al futuro degli Awards, Naomi Barton, Portfolio Director responsabile di iGB Affiliate London, ha dichiarato: “La serata degli Awards è riconosciuta come uno degli eventi chiave di social e networking nel calendario degli affiliati di igaming e serve come celebrazione di tutto ciò che è positivo del settore e delle persone che lo rendono così speciale”.

“Le categorie coprono tutti gli aspetti del business, inclusi innovazione, creatività, integrità e talento. Sono estremamente grato alla nostra illustre giuria per il prezioso tempo che ci hanno dedicato mentre ci riuniamo e celebriamo questo settore davvero fantastico e vivace. Riteniamo che questa sia la formazione più forte assemblata fino ad oggi, comprese stelle nascenti come Laura da Silva Gomes che giudica le categorie Safer Gambling ed ESG Trailblazer, e Cristina Turbatu che applica la sua esperienza alle aree della tecnologia e dell’innovazione, insieme a leggendari pionieri come Simon Collins”.

PressGiochi