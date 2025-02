IGaming, Sigma si prepara a debuttare in Italia. Eman Pulis a PressGiochi: “Attesi a Roma 35mila delegati, aspettatevi di fare molto business” – Video

Da dieci anni, SiGMA è un appuntamento imperdibile nel mondo dell’iGaming, con eventi che hanno attraversato i continenti e attratto migliaia di professionisti del settore. Quest’anno, per la prima volta, l’evento sbarca in Italia, con un’edizione prevista a novembre presso la Fiera di Roma. Una scelta che segna un’importante evoluzione per il brand, ma che solleva anche alcune domande: quali saranno le differenze rispetto allo storico evento maltese? Cosa potranno aspettarsi operatori ed espositori dal debutto italiano?

Per scoprirlo, PressGiochi ha incontrato Eman Pulis, fondatore e organizzatore di SiGMA, per approfondire le motivazioni dietro questa espansione, le aspettative per il mercato italiano e il futuro dell’evento nel panorama internazionale.

Il nuovo appuntamento che organizzate alla Fiera di Roma non sostituisce quello maltese, che viene anticipato a settembre. Non rischia di essere una replica, dato che Malta e Italia sono così vicine?

“Sigma ha sempre avuto due conferenze in Europa, una a settembre e una a novembre. Nel 2022, abbiamo fatto un evento a settembre a Belgrado. Nel 2023, a settembre, ne abbiamo fatto uno a Limassol. A settembre del 2024, ne abbiamo fatto uno a Budapest.

Arrivando al 2025, vogliamo spostare il nostro evento di settembre a Malta. Crediamo che Malta abbia ancora un ruolo molto, molto importante da svolgere nel mondo dell’iGaming con la sua licenza offshore, la Malta Gaming Authority. E per questa ragione, abbiamo sentito il bisogno di rimanere a Malta.

Il nostro evento più grande, che si teneva a novembre a Malta, non può più crescere, e abbiamo migliaia di visitatori e centinaia di espositori che ci chiedono di espanderci. Quindi, abbiamo accolto questo feedback e abbiamo ritenuto fosse una grande opportunità spostare l’evento di Malta, che non poteva più crescere, in Italia.

Perché proprio l’Italia? Per diverse ragioni.

Il mercato italiano è uno che sta attirando un’incredibile attenzione dalla comunità. Roma è la mia città preferita ed è una delle migliori città al mondo. Quindi, il pubblico che verrà all’evento potrà non solo incontrare i più alti livelli del gaming, ma avrà anche l’opportunità di trascorrere del tempo libero piacevolissimo in questa città.

Poi i collegamenti. L’aeroporto di Roma è uno dei meglio collegati al mondo. Quindi, vogliamo rendere più facile per i delegati raggiungere l’evento. Ultimo ma non meno importante, Fiera di Roma è uno dei migliori centri espositivi al mondo, ed è molto ben collegato con il treno e la metropolitana.

Quindi non vediamo l’ora di fare l’evento a settembre a Malta e a novembre in Italia.

E no, non ho dubbi che i due eventi potranno coesistere e aiutarsi a crescere a vicenda”.

Durante l’ultimo SiGMA a Malta, non appena è stata pubblicata la notizia del nuovo evento in programma in Italia, abbiamo condotto un sondaggio tra gli espositori e tutti hanno dichiarato di essere interessati a partecipare. Ma il mercato italiano è quello con le regole più severe e onerose per gli operatori di gioco. Qual è il motivo di questo interesse?

“Sì, voi avete fatto i vostri sondaggi e anche noi abbiamo fatto i nostri.

Il feedback da tutti, visitatori ed espositori, è stato inequivocabile. Hanno votato in modo schiacciante a favore dell’Italia.

Capiamo bene che in questo Paese bisogna navigare in un labirinto normativo.

Ma è anche qui che risiede l’opportunità per SiGMA di brillare nel ruolo di guida. Quindi, vogliamo essere in una posizione dove portiamo regolatori, funzionari governativi e decisori politici più vicini all’industria. Così i due possono incontrarsi in questa piattaforma annuale chiamata SiGMA e trovare la migliore strada da seguire per consentire all’industria di prosperare in modo sostenibile.

Ma non dimentichiamo che il nostro più grande evento non riguarda solo il mercato italiano. Questo, che è il nostro più grande evento, è un crogiolo dove convergono delegati da tutto il mondo: dall’Africa, dall’America Latina, dal Nord America, dall’Asia e dall’Europa. E questo appuntamento riguarda il gaming mondiale. Non si tratta solo del mercato del gaming italiano ma del gaming mondiale.

Quindi, aspettatevi che si faccia molto business. Aspettatevi che vengano condivise molte idee, e speriamo che anche il mercato italiano abbia l’opportunità di confrontarsi con i nostri 30.000-35.000 delegati, che ci aspettiamo all’evento a Roma questo novembre.”

La vostra organizzazione è cresciuta non solo organizzando eventi fieristici simili a quello originale di Malta organizzati in tutto il mondo: dall’Asia al Sud America all’Africa e così via. Ora avete creato un nuovo formato: SiGMA iGathering. E ne farete uno anche in Italia, proprio in concomitanza con Enada a Rimini. Potete spiegarci meglio di cosa si tratta?

“Sì, l’iGathering è un evento esclusivo che riunisce colleghi e amici del settore, quelli che chiamiamo “amici di SiGMA”. Lo organizziamo da otto, anzi nove anni, portandolo in diverse città del mondo.

Ora che SiGMA, a partire da novembre, avrà una presenza stabile in Europa, abbiamo deciso di ospitare alcuni di questi incontri anche in Italia, con l’obiettivo di riunire più spesso la community del settore. Abbiamo in programma tre eventi iGathering nel Paese, e il primo si terrà proprio a Rimini questo mese, in concomitanza con un altro importante appuntamento del settore.

Sarà un’occasione unica per connettersi con alcune delle personalità più influenti del gaming, scambiarsi idee in un contesto informale e creare nuove opportunità di business, il tutto accompagnato da una cena piacevole e qualche drink. E sì, per chi vuole partecipare, non esitate a contattarmi. Potete trovarmi facilmente sui social media oppure andare sul nostro sito web sigma.world o direttamente a questo link: https://lu.ma/xdzmivio

Lì ci si può registrare. Non vedo l’ora di darvi il benvenuto a braccia aperte”.

PressGiochi