iGaming Industry si riunisce a Roma per Online Casino Summit Italia 2023

Il primo giorno dell‘Online Casino Summit Italia 2023 (OCSI) è stato un successo clamoroso in quanto i partecipanti hanno goduto di una giornata di networking e discussioni approfondite sugli argomenti più caldi dell’iGaming italiano. La presidente Helen Walton (CCO e fondatrice di g.games) ha dato il benvenuto a un impressionante gruppo di ospiti internazionali nel lussuoso Rome Marriott Grand Hotel Flora, usando il suo discorso di apertura per sottolineare il significato di eventi di networking intimo come OCSI e il loro ruolo fondamentale nel plasmare il futuro del settore.

Giovanni Carboni (Managing Director, EGLA) ha aperto i lavori con un discorso programmatico sulla crescita del mercato dei giochi in Italia rispetto ai pari dell’UE, sottolineando che l’Italia è il più grande mercato di iGaming in Europa e il quinto al mondo. Ciò ha fornito le basi per la prossima tavola rotonda sul bilanciamento dei prodotti online e al dettaglio per acquisire una base di clienti più ampia, con gli esperti del settore Liam Mulvaney (specialista B2B), Emmanuele Cangianelli (presidente del consiglio di amministrazione, EGP-FIPE), Paolo Di Feo (CEO , Giochi24) e Marco Castaldo (CEO, Microgame) condividendo approfondimenti sulla comprensione delle preferenze dei giocatori e sull’adattamento delle strategie di business per l’evoluzione delle preferenze dei clienti.

Dopo le sessioni mattutine, i partecipanti si sono riuniti nell’area espositiva e nella sala di networking per connettersi e godersi un rinfresco. La mostra ha presentato prodotti innovativi di leader del settore come Global Transaction Charge, XR Casino, Run Your Own Poker Site e Betting Software, generando entusiasmo e interesse da parte dei delegati. Gli espositori erano a disposizione per fornire informazioni e indicazioni complete, favorendo preziose connessioni e relazioni con i partecipanti.

Le sessioni pomeridiane sono state caratterizzate da due pannelli approfonditi. Il primo si è concentrato sulla promozione di pratiche iGaming responsabili per la sostenibilità aziendale, con Tom Banks, Sophie Platts (Group Head Sustainability, Entain), Marko Jakovetic ed Emmanuele Cangianelli che hanno condiviso le loro competenze. Il secondo panel, guidato da Maja Jovančević (Head of SEO (Casino), Gaming Innovation Group), comprendeva gli esperti SEO Patrick Georgiev (Global SEO Lead, Betsson), Marijana Škrivanko (Head of SEO, WYN Global Media) e Warren Summut, e ha approfondito il futuro della SEO e l’impatto dei nuovi motori di ricerca e dell’intelligenza artificiale sul settore.

“Mi piace molto il fatto che le conferenze di Eventus International siano incentrate sulla condivisione delle conoscenze. Puoi sempre imparare qualcosa di nuovo, anche su un mercato vecchio e regolamentato come quello italiano. Anche il networking è su un altro livello”, ha dichiarato Maja Jovančević, Responsabile SEO (Casino), Gaming Innovation Group.

Il networking è proseguito con un delizioso pranzo a base di cucina locale servito in un luogo straordinario con vista mozzafiato sullo skyline di Roma. La sala da pranzo era piena di un energico ronzio di conversazioni e risate. L’eccitazione palpabile nella stanza ha evidenziato il valore di eventi di networking come OCSI nel creare opportunità per i professionisti del settore di connettersi e costruire relazioni durature.

Matthias Ciappara (CCO, CompetitionLabs) e Fabrizio Bergamaschi (VP of Sales iGaming, Nuvei) hanno tenuto presentazioni accattivanti dopo il pranzo di networking. Matthias ha fornito preziosi consigli su come creare un’esperienza coinvolgente e coinvolgente per i giocatori di casinò online che utilizzano applicazioni mobili, nonostante le limitazioni nei piccoli schermi, la qualità del suono e la limitata attenzione dell’utente. Nel frattempo, la presentazione di Fabrizio sull’industria globale dei pagamenti ha fornito al pubblico preziosi spunti su come scegliere i migliori fornitori di servizi di pagamento in base a fattori importanti come la sicurezza e l’affidabilità.

Nella discussione finale, Dustin Plantholt, il conte di MonteCrypto, ha moderato un gruppo di esperti del metaverso tra cui Dan Martinez (CEO, XR Casino), Norbert Steff (CTO, Neotach Finance), Conor Thacker (MD, Polker) e Frederic Chesnais ( Fondatore e CEO, Crypto Blockchain Industries). Questi relatori hanno discusso di come gli operatori possono posizionare i loro casinò nel mondo virtuale e hanno condiviso preziose informazioni per i partecipanti per posizionare i loro casinò per il successo in questo nuovo panorama.

Al termine della fortunata giornata di apertura, Helen Walton ha riflettuto sul valore dell’evento e sulla gamma di intuizioni che sono state condivise. I partecipanti si sono poi diretti verso un ricevimento di networking dove hanno gustato una selezione dei migliori vini italiani. Hanno alzato i calici per brindare a una giornata di networking, condivisione delle conoscenze e innovazione sullo sfondo mozzafiato della Città Eterna.

PressGiochi