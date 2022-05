iGaming Germany: leader del mercato a confronto sulla nuova regolamentazione dei giochi

Si è conclusa oggi a Berlino, la due giorni di incontri dell’iGaming Germany presso il Crowne Plaza Berlin – Potsdamer Platz, che era iniziata ieri mattina con un discorso di benvenuto dell’amministratore delegato di Eventus International, Yudi Soetjiptadi, organizzatore dell’evento.

Ivana Flynn, Head of SEO, ComeOn Group – presidente della giornata, ha poi preso la parola con il commento di apertura. Il primo giorno è poi proseguito con approfondite sessioni tenute da relatori leader del settore, tra cui il CEO e fondatore di Nanocosmos – Oliver Lietz, che ha guidato il pubblico attraverso l’ambita presentazione su come gli operatori possono garantire un’esperienza utente di prim’ordine con lo streaming live su qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte del mondo.

Durante la seconda giornata di lavori i leader di iGaming hanno condiviso i loro pensieri su regolamentazione e mercato e sui giochi nel loro insieme nella regione. Si è tenuto il panel moderato dal presidente – Ivana Flynn, Head of SEO, ComeOn Group, dal titolo: How iGaming Regulation and Licensing Changed the SEO Strategy and SEO Landscape. Ivana ha detto questo; “iGG ha mantenuto la promessa data, abbiamo discusso e imparato tanto sul nuovo mercato dei giochi tedesco. È stata data risposta a domande difficili su licenza, marketing, gioco responsabile, AML, conformità e legale. Dopo questa conferenza, siamo tutti più fiduciosi su come operare nel prezioso mercato tedesco fornendo il miglior valore ai nostri clienti mantenendoli al sicuro mentre ci godiamo i nostri prodotti”.

A chiusura evento l’AD di Eventus International, Yudi Soetjiptadi, ha affermato: “La risposta è stata incredibile! Abbiamo visto i leader di iGaming di tutto il mondo riunirsi qui a Berlino per discutere di argomenti vitali. Conferenze ed eventi di networking generali come il nostro si stanno rivelando una parte importante per far avanzare il settore, un tema perfettamente delineato nel nostro slogan iGG 2022: Innovazione che guida il progresso”.

PressGiochi