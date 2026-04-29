iGaming Germany 2026, i leader piu’ autorevoli del settore si esprimono a tre settimane dall’evento

Con solo tre settimane rimanenti, la 6ª edizione annuale di iGaming Germany 2026 si terrà il 21–22 maggio 2026 presso il NOVOTEL München Messe a Monaco, riunendo i principali stakeholder per discutere come i quadri normativi stiano diventando più definiti, come l’adozione tecnologica stia accelerando e cosa ciò significhi per gli operatori nella regione. Allo stesso tempo, lo sforzo per convogliare una quota sempre maggiore di attività nei canali autorizzati rimane una priorità centrale per l’intero settore.

Il format riflette il panorama attuale: il primo giorno è dedicato a regolamentazione e compliance, mentre il secondo giorno si divide in due percorsi paralleli dedicati alle operazioni online e all’evento inaugurale Gaming Retail Summit, riconoscendo la crescente convergenza tra ambienti di gioco digitali e fisici.

Una prestigiosa line-up di speaker offrirà insight pratici e prospettive di mercato. In vista dell’evento, cinque leader del settore condividono i temi che affronteranno a Monaco.

Dr. Damir Böhm, CEO di Tipwin Ltd.

Sulla questione se l’attuale modello fiscale e normativo della Germania sia davvero adeguato allo scopo, il Dr. Böhm ha offerto una valutazione equilibrata ma diretta: “Alla Germania va riconosciuto il merito di aver costruito un quadro normativo solido e standard elevati di tutela dei giocatori. Ma la sostenibilità non si misura da quanto un sistema appaia severo sulla carta; si misura da quanto il mercato legale sia competitivo nel convogliare i clienti lontano dall’offerta illegale. Fonti ufficiali indicano ancora che una quota significativa del gioco online rimane al di fuori del mercato regolamentato, quindi il mercato legale funziona, ma non ancora abbastanza da giustificare compiacimento. Nelle scommesse sportive, la combinazione di una tassa del 5,3% sulle puntate, restrizioni di prodotto, limiti pubblicitari e costi di compliance in aumento deve essere valutata alla luce di questa realtà. La mia opinione onesta è quindi questa: il modello può funzionare, ma solo se politica fiscale e normativa vengono valutate insieme rispetto a un indicatore chiave – la canalizzazione.”

Con il retail che continua a mantenere la propria posizione rispetto alla concorrenza digitale, il Dr. Böhm ha respinto l’idea che il mobile abbia reso obsoleta l’esperienza fisica delle scommesse: “Un’app mobile può offrire velocità e comodità. Una sala scommesse offre qualcosa di diverso: un’emozione sportiva condivisa. Per molti clienti, soprattutto nel retail, il punto vendita non è solo un luogo di transazione; è uno spazio in cui lo sport viene visto, discusso e vissuto collettivamente in un ambiente controllato e diretto. Il fatto che il retail rappresenti ancora una quota significativa del mercato regolamentato delle scommesse sportive in Germania dimostra che questo canale resta altamente rilevante. La comodità può essere digitalizzata. L’atmosfera, la comunità e la presenza umana non possono essere replicate completamente su uno schermo.”

Guardando alla valutazione del Trattato interstatale del 2026 e alle implicazioni per il mercato DACH, il Dr. Böhm ha sottolineato perché un dialogo strutturato tra gli operatori non sia più opzionale: “Monaco è importante perché il mercato è arrivato a un punto in cui precisione giuridica e realtà commerciale devono essere riconciliate. La Germania si avvicina alla valutazione completa del Trattato interstatale del 2026, il dibattito sulla canalizzazione si intensifica e questioni pratiche come licenze, rinnovi, enforcement, pubblicità e sostenibilità del retail non sono più astratte. Una piattaforma come iGaming Germany è preziosa perché riunisce operatori, avvocati, responsabili compliance e decisori politici nella stessa stanza per allinearsi sui dati, non sull’ideologia. In un mercato regolato e interconnesso come il DACH, questo tipo di dialogo non è un lusso; è infrastruttura.”

Frank Schwarz, Managing Director, Sächsische Spielbanken GmbH & Co. KG

Alla domanda su come un operatore statale riesca a tenere il passo con concorrenti agili e digital-first, Schwarz ha evidenziato un vantaggio unico: “Combiniamo il meglio di entrambi i mondi: la stabilità e la forte reputazione degli operatori statali, insieme alla flessibilità e alle risorse finanziarie necessarie per portare sul mercato offerte digitali. Inoltre, operiamo nel settore del gioco da oltre 300 anni, quindi disponiamo di una notevole profondità di esperienza.”

Alla domanda se la “rigidità normativa” possa coesistere con un mandato all’innovazione, ha risposto: “Sì. Fondamentalmente, questa coesistenza richiede condizioni di concorrenza eque all’interno di un determinato mercato. Ciò che stiamo osservando attualmente in Germania è che l’applicazione della regolamentazione viene fatta in modo tale da limitare gli operatori legali, mentre le misure per bloccare gli operatori illegali sono troppo deboli.”

Sul perché sia importante un forum condiviso tra operatori terrestri e online, Schwarz ha riportato l’attenzione sul cliente: “Tutte le nostre offerte sono dedicate ai clienti tedeschi, sia quelli orientati al gioco terrestre sia quelli digitali. Nell’interesse di offrire la migliore esperienza possibile, attendiamo con interesse il confronto con diversi tipi di operatori dell’industria iGaming a Monaco.”

Daniela Lanzolla, CPO, OpenSlots

Alla domanda su come bilanciare l’esigenza di innovazione rapida con i “freni di sicurezza” tecnici richiesti da regolamentazioni stringenti, Lanzolla ha illustrato una soluzione interna: “Rilascio velocemente, ma ogni funzionalità passa attraverso uno strumento di rischio e regolamentazione prima del marketing. Abbiamo sviluppato un tool interno che integra EU AI Act, GDPR e le principali linee guida dei regolatori europei del gioco.”

Su cosa distinguerà la prossima generazione di coinvolgimento dei giocatori rispetto all’attuale uniformità dei prodotti, Lanzolla ha dato una risposta precisa: “Un livello di personalizzazione trasparente per ogni gioco, che mostri come si adatta al giocatore. Questo ridurrebbe la ‘fatica’, aumenterebbe la fiducia e darebbe ai giocatori maggiore controllo.”

Riguardo alla necessità di evolvere il rapporto tra fornitori e operatori oltre una dinamica puramente transazionale, Lanzolla ha sottolineato l’importanza di una collaborazione più precoce e profonda: “I veri progressi si ottengono quando dati, rischio e prodotto vengono decisi insieme, non dopo la vendita. Questa coesione è particolarmente cruciale in un ambiente regolamentato, dove i cambiamenti normativi hanno effetti a cascata su tutta la filiera.”

Le conversazioni complete proseguono sul palco a Monaco, in una piattaforma che riunisce l’intero ecosistema del gaming tedesco.

iGaming Germany 2026 si terrà il 21–22 maggio presso il Novotel München Messe, Monaco. A tre settimane dall’evento, i temi chiave sono già al centro del dibattito. E’ possibile registrarsi su https://www.eventus-international.com/igg

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