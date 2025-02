IGA – Italian Gaming Awards 2025: Nuova Scadenza per le Candidature

Più tempo per partecipare agli IGA – Italian Gaming Awards 2025: i premi che celebrano le eccellenze del gaming italiano e le migliori best practices nel settore, che verranno assegnati

Più tempo per partecipare agli IGA – Italian Gaming Awards 2025: i premi che celebrano le eccellenze del gaming italiano e le migliori best practices nel settore, che verranno assegnati in un’esclusiva serata di Gala che si terrà a Roma il 9 aprile 2025 presso la splendida cornice di Spazio Novecento.

In risposta alla notevole richiesta di partecipazione, il Comitato Scientifico ha deciso di posticipare la chiusura delle candidature, estendendola al 9 marzo anziché al 28 febbraio.

L’iniziativa si configura un come una serata speciale dedicata a premiare non solo i successi degli operatori e degli affiliati in termini di servizi, tecnologia e innovazione, ma anche i principali fornitori attivi in discipline fondamentali quali sistemi di pagamento, marketing, piattaforme, dati, certificazioni e compliance. La manifestazione, che si prospetta come un vero e proprio “evento nell’evento”, offrirà un mix unico di musica, intrattenimento, buona cucina e ampio networking. Sarà un momento privilegiato per mettere in luce i talenti e le eccellenze che caratterizzano l’industria del gaming italiano, promuovendo il settore verso l’esterno e contribuendo a sdoganare la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica.

La manifestazione vedrà la partecipazione di esperti e veterani del settore, affiancati da professionisti, VIP e autorità provenienti da ambiti diversi, che agiranno in qualità di ospiti e giudici.

Il Comitato Scientifico, attento alle dinamiche e alle esigenze della comunità, ha accolto con entusiasmo la richiesta di posticipare la scadenza delle candidature, offrendo così ulteriori opportunità a tutte le realtà che intendono contribuire a un settore in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni e per inviare le candidature, visita il sito ufficiale di IGA Italian Gaming Awards e CANDIDATI QUI!: https://italiangamingawards.com/IGA2025/it/page/categories

PressGiochi