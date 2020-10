IESF sigla un MoU con KADA per regolamentare gli standard anti-doping

La International Esports Federation (IESF) è lieta di annunciare la firma del MOU con la Korea Anti-Doping Agency (KADA). IESF e KADA lavoreranno insieme condividendo le risorse relative allo sviluppo di un programma antidoping efficace in conformità con il Codice mondiale antidoping per sviluppare e migliorare continuamente gli standard. In base all’accordo, entrambe le parti collaboreranno per la correttezza degli eventi Esports che si svolgono in tutto il mondo e per l’educazione e i test antidoping per gli atleti Esports. Con questo movimento strategico, IESF può supportare gli atleti di Esports a livello globale anche attraverso i suoi paesi membri per Esport equi e puliti.

