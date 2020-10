IESF annuncia le qualificazioni regionali per il 12esimo Esports World Championship

L’International Esports Federation (IESF) ha annunciato le date dei suoi prossimi tornei regionali del 12 ° Esports World Championship, Eilat 2020. Dopo i precedenti Esports World Championship, i tornei regionali dell’Esports World Championship si terranno online dal 20 ottobre al 22 novembre 2020. I finalisti di ogni regione e titolo verranno assegnati alle finali offline a Eilat, Israele. I tornei verranno trasmessi in diretta sui canali ufficiali di IESF. L’orario delle partite sarà presto condiviso tramite i canali dei social media di IESF e il sito web del campionato mondiale. “Siamo lieti di annunciare le fasi regionali del 12 ° Esports World Championship prima degli ultimi giochi globali di Eilat, in Israele. Attendiamo con impazienza il prossimo annuncio degli ultimi giochi di Eilat e auguriamo buona fortuna a tutti i partecipanti”, afferma Ido Brosh, capo del comitato organizzatore locale, in una dichiarazione. L’Esports World Championship di IESF è la competizione di punta della IESF, in cui i giocatori di tutto il mondo partecipano a un torneo unico, rappresentando la loro nazionale. L’evento è l’unico grande torneo di eSports con squadre nazionali e la competizione di quest’anno dovrebbe essere la più grande fino ad oggi, con circa 60 nazioni partecipanti. Gli ospiti dell’evento di quest’anno sono la Israeli Esports Association e il Maccabi World Union, che hanno collaborato con IESF e la città di Eilat per ospitare quello che sta diventando il più grande evento IESF.

