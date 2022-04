ICE22: la fiera rispecchia il mercato, vince l’online – fotogallery

Molto legati al mercato terrestre, noi di PressGiochi siamo andati alla ricerca delle slot machine nella rappresentazione di questa ICE22 che a livello fieristico rappresenta per il gambling un po’ la madre di tutte le fiere. Inevitabilmente anche qui a Londra si sentono forti gli scossoni della pandemia, e la fiera fotografa perfettamente la situazione del mercato. In esposizione infatti troviamo poche aziende legate all’offerta terrestre a dimostrazione della crisi che ha subito proprio la rete fisica: tantissimi sono invece i fornitori di giochi online e scommesse, virtual sport, sistemi di pagamento, live casino, nuove tecnologie…

Gli italiani, rappresentanti di uno dei mercati che storicamente ha sempre sostenuto con numeri importanti questa manifestazione, ci sono in visita, ma sono poche le realtà ad esporre.

Tuttavia i numeri di questa edizione sono comunque impressionanti.

Sono 59 le giurisdizioni rappresentate in fiera all’ICE London 2022 rispetto alle 65 del 2020; 410 aziende espositrici, rispetto alle 633 del 2020.

Oltre ad essere il più grande spettacolo di gioco d’azzardo b2b del mondo, ICE London ospita anche eventi organizzati dalle principali associazioni di categoria e organismi strategici del settore.

Eventi:

La Consumer Protection Zone (CPZ) è una caratteristica centrale di ICE London. Ha una nuova posizione di rilievo nelle immediate vicinanze del viale centrale e comprende 14 organizzazioni tra cui i principali enti di beneficenza Gordon Moody, GamCare, YGAM, Responsible Gambling Council e Gamstop insieme a fornitori tra cui Future Anthem, Gamblewise, Mindway AI, Casino Guru, TruNarrative, BeBettor , W2 e Conformità Crucial.

ICE VOX fornisce informazioni di livello mondiale fornite da leader di pensiero del settore ed è parte integrante dell’esperienza ICE. Quest’anno l’agenda è stata modificata al fine di offrire Masterclass altamente mirati che coprano una serie di argomenti business-critical, che saranno discussi ed esplorati a fondo. Il programma del Masterclass è stato curato in modo tale da consentire ai delegati di selezionare e partecipare a discussioni più intime su questioni aziendali chiave, senza interferire con il loro programma di mostre e riunioni nell’area espositiva. In questo modo i visitatori possono partecipare pienamente alla totalità dell’esperienza londinese.

Gli argomenti trattati includono: Il viaggio del cliente (a terra e online); Gioco responsabile; Acquisizione del cliente; tavole rotonde sul mercato globale; Integrazione verticale; Come costruire una slot di successo; Crime, Fraud ed Esports e la Masterclass LatAM.

Esport ICE London 2022 offre la consegna più autentica di tornei di eSport tenuti in un evento dell’industria del gioco d’azzardo grazie a un torneo Rocket League con un montepremi di £ 25.000. Il torneo, che viene disputato sull’Hyper X Esports Truck, noto anche come Big Betty, presenta squadre di eSport di alto livello Dignitas, 00 Nation, Rix.GG e SMPR eSport. Clarion si è assicurata i servizi di Gregun e JohnnyBoi, due dei più famosi commentatori di Rocket League, per ospitare l’evento sia per il live streaming che per il pubblico di persona all’ICE London. I visitatori possono partecipare piazzando scommesse sui risultati utilizzando i chip ICE Esports Arena. Lo scopo è in primo luogo demistificare gli Esports e in secondo luogo dimostrare come gli operatori possono attingere a un fenomeno globale che sta generando entrate annuali da scommesse stimate in 13 miliardi di dollari.

Gli ICE Landmark Awards riconoscono gli straordinari risultati del settore. I traguardi raggiunti e i successi di organizzazioni e individui nel gioco internazionale saranno celebrati ai Landmark Awards, un’iniziativa lanciata da Clarion Gaming per riconoscere lo “straordinario” all’interno del settore. Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha spiegato: “I Landmark Awards, che verranno presentati alle 16:00 di mercoledì 13 aprile, presso lo stand N2: 245 di Clarion Gaming, riconoscono gli eventi cardine, siano essi legati al business, all’industria o alla comunità. Il settore spesso soffre di una narrativa negativa disinformata. I Landmark Awards sono un’opportunità per ristabilire l’equilibrio e far luce su alcune delle storie positive, delle pietre miliari e delle iniziative straordinarie intraprese dalla comunità di gioco”.

Racconta la tua #MyICEStory e partecipa al concorso per vincere una Amazon Card da £ 1.000

Clarion Gaming, ha lanciato una competizione sui social media su Twitter, Instagram e Facebook per celebrare il ritorno dell’Expo del settore dei giochi b2b più famosa al mondo. Il concorso #MyICEStory è un’opportunità per i membri del settore di condividere le foto che mostrano e riflettono il loro rapporto con il marchio ICE e l’esperienza unica di ICE, sia che si tratti di celebrare un nuovo pezzo di attività, dandogli il meglio di sé sul palco di Pitch ICE, farsi un selfie con una delle tante celebrità che hanno assistito allo spettacolo, o anche il momento in cui hanno incontrato il loro futuro partner – ma non se ne sono accorti in quel momento! Il post che ottiene il maggior numero di voti vincerà una carta regalo Amazon da £ 1.000. Le foto devono essere pubblicate su Twitter, Instagram o sulla nostra Pagina Facebook e includere l’hashtag #MyICEstory e il tag @ice365global.

Alcuni commenti illustri.

Laurent Lassiaz, CEO, Gruppo JOA ha commentato: “ICE ha sempre rappresentato un’opportunità per ampliare le nostre conoscenze e trovare le migliori soluzioni alle sfide sia a breve che a lungo termine. È il frullatore per soluzioni sia “hardware” che “software”, che si tratti di nuove tecniche, nuovi tipi di apparecchiature, dati non pubblicati o approfondimenti di leader del pensiero. Sebbene l’evento possa essere ridotto dal punto di vista dell’hardware, non vedo l’ora di illuminare gli scambi di “software” e di trovare nuove ispirazioni”.

Tiina Siltanen, Direttore Generale, Casino Helsinki & Casino Tampere: “L’ICE offre un’opportunità inestimabile per incontrare persone che la pensano allo stesso modo, colleghi del settore e i buoni ei grandi dell’industria dei casinò. Attendo con impazienza le discussioni, la condivisione di opinioni con individui provenienti da ambienti ad ampio raggio e l’introduzione a coloro che sono nuovi nel nostro settore. Adoro questo scambio. ICE sarà senza dubbio diverso quest’anno, ma non voglio perdere questo scambio vitale. Quando usciamo dalla pandemia, dobbiamo costruire un’industria dei casinò migliore e più resiliente per il futuro”.

Witoldo Hendrich Junior, Chief Legal Officer (Brasile) e Partner Online IPS : “L’ICE è una componente fondamentale del settore e con il settore che sta attraversando così tanti cambiamenti e crescita negli ultimi due anni, l’industria è pronta a riunirsi durante l’ICE e ad immergersi in tutte le nuove opportunità che lo spazio ha da offrire . Sono gli intangibili che contano, come una nuova connessione formata dopo un drink o un grado di fiducia stabilito da una conversazione amichevole e una stretta di mano. Questi sono ciò che ci aiuta come azienda a creare la fiducia necessaria per sviluppare le soluzioni su misura di cui i commercianti hanno bisogno per avere successo. In definitiva, partecipare a ICE ci aiuta a tenere il dito sul polso di ciò che sta accadendo nel settore e ci consente di fare un’analisi più approfondita attraverso conversazioni, discussioni e l’ambiente generale dello spettacolo. È di vitale importanza”.

Tracy Damesani, Chief Corporate Affairs Officer di Ambassadeurs Group: “Il marchio ICE si è evoluto negli ultimi due decenni in un evento di alta qualità di livello mondiale con una partecipazione internazionale che non ha rivali con qualsiasi altro evento del settore del gioco d’azzardo tenuto in qualsiasi parte del mondo. In qualità di CEO del National Casino Forum, posizione che ho ricoperto fino al 2020, ho riconosciuto l’importanza di riunire gli operatori di casinò terrestri sotto lo stesso ombrello, un movimento che ICE London ha contribuito a portare a compimento. Da allora ICE è diventato un punto di incontro per ogni verticale di gioco e offre una vetrina per tutto ciò che è buono nel gioco. Credo che l’industria guardi all’ICE per parlare di questioni pertinenti e il marchio ha assunto un ruolo di leadership nell’aiutare ad affrontare gli argomenti chiave del giorno e aiutare a cambiare le percezioni negative, in particolare quelle su genere, uguaglianza e inclusione”.

Peter Nikashin, Direttore Marketing di iSoftBet: “ICE è sempre stato il luogo in cui lanciare nuovi prodotti poiché attrae un pubblico veramente internazionale di dirigenti senior e molti esperti di tecnologia per casinò. Rimane l’evento di gioco numero uno a livello mondiale in cui il mondo del gioco si unisce”.

Mikael Lijtenstein, CEO, AstroPay: “L’ICE stabilisce l’agenda per l’anno a venire e fornisce ai delegati una piattaforma per discutere tendenze e temi, ampliando i propri orizzonti. Come sempre, ci aspettiamo che le conversazioni più ampie all’ICE Expo si concentrino su come l’industria può affrontare le sfide e sfruttare al meglio le opportunità nell’ambiente attuale e cosa ci aspetta. Non c’è dubbio che gli aspetti più importanti della partecipazione a ICE sono l’eccellente piattaforma di networking che offre allineata all’opportunità che offre di vedere le ultime tendenze che stanno definendo il futuro del settore. L’ICE è sicuramente il più grande evento del settore, a cui partecipano migliaia di persone, e gioca un ruolo chiave nel nostro business”.

Andrew Cammegh, Direttore, Cammegh: “Quando guardo indietro, ogni edizione di ICE e prima ancora di ATEI ha fornito all’azienda opportunità storiche di connettersi con un pubblico internazionale di acquirenti e, di conseguenza, di crescere e svilupparsi. È importante che ICE esista per fornire quella piattaforma per la salute e lo sviluppo del settore e senza dubbio ci saranno aziende alle prime armi che mostreranno per la prima volta all’ICE ad aprile che continueranno a crescere e ad avere successo come risultato della partecipazione a ciò che Credo che sia un vero e proprio evento del settore di livello mondiale”.

Simon Thomas, proprietario, Casinò Hippodrome : “Ho perso l’opportunità di incontrare di persona figure del settore e colleghi quando si verificano le vere conversazioni. È fondamentale concentrarsi sul ritorno alla ricostruzione del settore e ICE London è una grande opportunità per farlo. Non vedo l’ora di vedere tutti lì”.

Per Jaldung, Chairman, European Casino Association: “ICE London è un’opportunità per riunire il settore dei casinò terrestri dopo un lungo periodo di assenza. I membri dell’ECA sostengono un evento forte, che riflette la vitalità e la vitalità di questo settore”.

Birgitte Sand, ex capo della Danish Gambling Authority: “L’ICE rappresenta un modo eccellente per avere una visione più ravvicinata delle diverse categorie di giochi, della diversità degli operatori e dell’accesso a diverse conferenze sotto lo stesso tetto.Le opportunità di networking all’ICE London sono eccezionali”.

PressGiochi è media partner dell’evento allo stand SD5-C