ICE22, il mondo del gambling si riunisce a Londra

E’ sempre un’emozione entrare all’Excel Centre di Londra in occasione della prima giornata di ICE. Si percepisce la consapevolezza che tutto il settore del gambling mondiale in questa settimana sarà qui, per presentare le novità che guideranno il mercano nel corso dell’anno e avviare nuove occasioni di business.

Un’edizione, quella che si apre questa mattina, un po’ diversa dalle precedenti.

ICE22 arriva dopo due anni di assenza, due anni di pandemia nella quale lo stesso centro espositivo è stato usato come ospedale Covid.

ICE22 arriva anche dopo l’entrata in vigore della Brexit che ha portato definitivamente il Regno Unito fuori dall’UE. Arriva infine, nella Settimana Santa, la settimana più importante per noi Cristiani.

Inevitabilmente questi tre fattori impattano in maniera importante anche sulle dimensioni di questo evento e sulla decisione delle aziende di esporre. Un discorso che riguarda anche le aziende italiane, perlomeno quelle aziende che quest’anno hanno deciso di saltare questa data.

Ma gli operatori non rinunciano tuttavia ad incontrarsi e a visitare questa manifestazione, dall’Italia come dal resto del Mondo.

Incontriamo questa mattina Stuart Hunter, Managing Director di Clarion Gaming, che ci ricorda come quest’anno siano 13 gli espositori presenti dall’Italia.

“ICE ospita 450 espositori di livello mondiale, un ricco programma di conferenze e i principali decisori dell’industria mondiale in un unico evento. ICE London 2022 sarà in questi giorni il più grande raduno dell’industria internazionale dall’ultima edizione da ICE nel 2020.

Ci saranno circa 450 espositori a ICE più il 160 espositori alla nostra fiera gemella iGB Affiliate London. Tra di loro occuperanno la maggior parte dello spazio di ExCeL.

Il temporaneo cambio di date ad aprile, conseguenza dell’ansia degli espositori per il ceppo Omicron, ha portato alcuni espositori a posticipare la loro partecipazione a ICE fino a febbraio 2023. Rispettiamo la loro decisione e stiamo lavorando con una selezione di marchi che desiderano mantenere un presenza a ICE London attraverso alcune emozionanti esperienze sponsorizzate. Vorrei sottolineare che stanno rinviando la loro presenza al prossimo anno per motivi legati alla data e alle condizioni di mercato post-pandemia. Consideriamo i nostri clienti come rappresentanti di relazioni a vita: questo è qualcosa che non è negoziabile dal nostro punto di vista.

Un altro fattore che non è cambiato è la popolarità di ICE London tra i decisori del settore. Una ricerca di mercato indipendente intrapresa da Explori e che ha riguardato 1.211 professionisti del settore, ha mostrato che quasi tre professionisti del settore su quattro (74%) hanno confermato l’importanza attribuita alla più grande fiera mondiale del gioco d’azzardo business-to-business. L’81% degli intervistati ritiene che ICE London sia abbastanza o molto importante a cui partecipare con lo scopo principale di acquisire nuovi fornitori e partner (67% degli intervistati), ottenere una panoramica del mercato (56%) e trarre ispirazione da nuovi idee (53%). Questa ricerca si integra con le risposte a un sondaggio condotto dalla European Casino Association tra i suoi membri e conferma l’enorme importanza che l’industria internazionale attribuisce alla partecipazione a ICE London.

Tutti i segnali suggeriscono che sarà un appuntamento storico e da non perdere per l’industria internazionale”.

Quanto conta la partecipazione italiana a questa edizione? Quale supporto hai ricevuto dai principali stakeholder del settore e dalle associazioni di categoria?

“Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere ampio sostegno da organizzazioni influenti tra cui la European Casino Association, il Gambling Business Group, EUROMAT e, naturalmente, dai nostri ICE Ambassador, una raccolta di leader di pensiero che rappresentano gli interessi e il pensiero del settore. Organizzazioni ed enti come questi rappresentano una grande fonte di ispirazione per il team Clarion e forniscono una preziosa cassa di risonanza mentre sviluppiamo e introduciamo iniziative per aiutare il settore a tornare al business. Abbiamo anche espositori da tutto il mondo di cui 13 dall’Italia”.

La pandemia ha cambiato il modo di organizzare gli eventi?

“Sebbene la situazione per quanto riguarda il Covid nel Regno Unito sia cambiata radicalmente in meglio con zero restrizioni, rimaniamo totalmente impegnati a fornire edizioni sicure e protette di ICE London e iGB Affiliate London. Clarion ha adottato un approccio proattivo e collaborativo al Covid, contribuendo alla stesura e al perfezionamento dell'”All Secure Risk Assessment Framework” ampiamente adottato, una guida alle migliori pratiche per i professionisti degli eventi che offrono eventi bio-sicuri. I nostri protocolli forniranno un’esperienza ICE che sarà sia sicura che business-friendly. Vorrei sottolineare che il Regno Unito e ICE London sono entrambi molto aperti agli affari”.

Come riassumeresti ICE London 2022?

“Sebbene la dinamica di ciò che i visitatori sperimenteranno all’ICE London 2022 sarà diversa, i partecipanti avranno comunque accesso ai 450 marchi leader a livello mondiale che espongono in fiera più i 160 presso l’affiliato iGB co-locato, rendendo aprile il più grande e dinamico raduno del settore dal febbraio 2020. La situazione di Omicron nel Regno Unito è migliorata notevolmente e ICE London ha ricevuto un sostegno significativo dai principali marchi dell’industria del gioco e da ampie fasce dell’industria internazionale. Aggiungi a questo l’accesso che i visitatori avranno a iniziative e funzionalità come Pitch ICE, International Casino Conference, World Regulatory Briefing, il programma della conferenza ICE VOX, la Consumer Protection Zone, il nostro nuovissimo Hosted Meetings Program e la dimostrazione più completa e analisi del fenomeno Esports, e puoi vedere la portata e l’intensità dell’esperienza ICE London.

È passato troppo tempo da quando il settore è stato in grado di incontrarsi faccia a faccia e oggi possiamo riunire tutti per celebrare il ritorno del settore in un ambiente sicuro. Da questo punto di vista, il Regno Unito e ICE London sono molto aperti agli affari e faremo tutto il necessario per offrire un evento indimenticabile”.

ICE London (12-14 aprile 2022, ExCeL London) è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e presenta creatori di giochi, distributori, operatori, rivenditori, associazioni di categoria, organismi strategici e regolatori. www.icelondon.uk.com.

