ICE VOX, tra i protagonisti dell’evento anche la giornalista Nadine Dereza

Clarion Gaming ha reclutato l’ex giornalista del Financial Times Nadine Dereza per presentare in anteprima il programma di relatori e contenuti ICE VOX che si svolgerà a febbraio.

Nadine si è unita al direttore dei contenuti globali di Clarion, Robin Harrison, per discutere della conferenza di gioco numero 1 al mondo in una trasmissione speciale di mezz’ora disponibile on-demand all’ICE di Londra.

Con una carriera che l’ha vista intervistare politici di tutto il mondo, Nadine Dereza presiederà anche il World Regulatory Briefing che comprende due giorni di dibattito informato tra la politica internazionale, produttori, regolatori e leader del settore. Guardando all’evento di febbraio, la giornalista ha affermato: “Il tema dell’ICE 2024 è tutto incentrato su PIÙ: PIÙ connessioni, PIÙ ispirazione e PIÙ apprendimento, e quel tema si riflette nel contenuto e nel calibro dei relatori di ICE. Che si tratti del World Regulatory Briefing, della Conferenza internazionale dei casinò, della Conferenza sulle scommesse sugli sport o dei workshop pratici a cui i delegati possono registrarsi, ICE VOX sta offrendo PIÙ contenuti e ispirazione che mai, rendendolo uno di quegli eventi estremamente rari che i leader del settore non possono perdere. In molti modi ICE VOX è la Davos del gaming che riunisce influencer globali, leader di pensiero e policy maker in un evento annuale da non perdere”.

La trasmissione in anteprima fornisce un assaggio del corso principale ricco di contenuti di febbraio, introducendo un elenco di contributori che si legge come un “Who’s Who” del gioco internazionale e del processo decisionale. Il cast di talenti include Bill Hornbuckle, CEO e presidente di MGM Resorts, Simon Thomas, presidente esecutivo dell’Hippodrome Casino di Londra, Isabelle Falque Pierrotin, presidente sia dell’Autorità francese per il gioco d’azzardo che del GREF, Caroline Kongwa del Sud Africa, vicepresidente della IAGR, del Regno Unito Tim Miller della Gambling Commission, ex procuratore generale e segretario alla cultura del Regno Unito, Sir Jeremy Wright, Stéphan Vojetta, membro dell’Assemblea nazionale francese, Rachel Gundy, responsabile del prodotto presso Betr, Ivan Rudyi, capo della Commissione ucraina per la regolamentazione del gioco d’azzardo e Lotterie, Viktoriya Zakrevskaya, vicepresidente del Consiglio ucraino del gioco d’azzardo, Carolyn Harris deputata, ex segretaria privata del leader del partito laburista Sir Keir Starmer, Corey Plummer, amministratore delegato di Olympic Entertainment e Olybet, René Jansen, presidente dell’ente regolatore olandese , David Leslie, direttore della ricerca sull’etica e l’innovazione responsabile presso l’Alan Turing Institute, Alec Esteban Thomson, direttore esecutivo della lotteria dell’Arizona e Olabimpe Akingba, segretario esecutivo dell’Associazione dei bookmaker nigeriani.

Sadie Walters di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Siamo lieti di avere qualcuno con il profilo di Nadine Dereza che contribuisca al successo di ICE VOX. Nadine è una giornalista pluripremiata e una presentatrice esperta di affari che ha lavorato per BBC, CNN, SABC e Sky TV. ICE VOX 2024 sarà l’esperienza più ricca di contenuti mai registrata nel settore e abbiamo attinto al pedigree televisivo di Nadine insieme alla conoscenza e all’esperienza del settore del Global Content Director di Clarion, Robin Harrison, per visualizzare in anteprima alcuni degli imperdibili relatori che appariranno all’ICE VOX a febbraio.

L’anteprima di 60 minuti di ICE VOX può essere visualizzata qui.

Per registrarsi all’ICE VOX che comprende il World Regulatory Briefing, l’International Casino Conference, la Esports Betting Conference e i workshop pratici approfonditi ICE VOX, visitare: https://www.icegaming.com/ice-vox

PressGiochi è media partner di Ice London e sarà presente allo stand SD5-C