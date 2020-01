Ice Vox ospita Gabriele Sarti di Paddy Power Betfair

Lo stato di ICE VOX come forum più importante del gioco per lo scambio di idee e la creazione di partnership collaborative è stato sottolineato da Gabriele Sarti, Head of Brand Marketing, Paddy Power Betfair che ha scelto l’incontro internazionale delle menti più brillanti del gioco per fare la sua prima conferenza.

Spiegando la sua decisione di prender parte al flusso di Marketing e Pubblicità, che si svolge durante ICE VOX dal 3-4 febbraio 2020 all’ExCeL di Londra, Regno Unito, Sarti ha dichiarato: “Non ho mai parlato prima, perché credo che l’opportunità giusta non si sia mai presentata fino ad ora. Penso che il settore stia attraversando un periodo di transizione in cui il modo in cui operiamo sarà costretto a cambiare.

Nelle giurisdizioni con restrizioni di marketing molto elevate, abbiamo lavorato duramente per costruire collaborazioni più forti con i partner pertinenti che mettono le conoscenze locali al centro della nostra strategia di contenuto per promuovere la fidelizzazione. In questi contesti, lo sforzo è posto per creare un mix di contenuti divertenti ed educativi forniti nel modo più efficace da una voce fidata. Ci sono tre pilastri attorno a questa iniziativa: Copertura organica: sfruttare le comunità esistenti per costruire sulla credibilità e indirizzare quel traffico verso il nostro prodotto e marchio; Infotainment: mescolare istruzione, approfondimenti, notizie e divertimento in linea con i contenuti a cui i clienti sono più interessati e Interattività: far interagire gli utenti in cima alla canalizzazione e alla strategia dei contenuti pensando sulle piattaforme, il pubblico, i canali e la comprensione dell’efficienza”.

ICE VOX, che fa parte di ICE London, il più grande evento di tecnologia di gioco al mondo, comprende due giorni di apprendimento completo con flussi tra cui: Modernizzazione delle lotterie; Tecnologia dell’ospitalità; Marketing e pubblicità, criminalità informatica e sicurezza, nonché il World Regulatory Briefing (WrB) e l’International Casino Conference (ICC).

Dan Towse farà parte della sessione “Social Media & Influencer Marketing: bloccato nel traffico (di bassa qualità)?”, Insieme a John Cole, direttore del gruppo – Brand Partnerships – Sport, Gambling and Alcohol, presso LADbible Group, come parte del nuovo Streaming di pubblicità e marketing il secondo giorno della conferenza di quest’anno (4 febbraio 2020).

PressGiochi è media partner dell’evento (Stand SD5-C)