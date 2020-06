ICE SiGMA Asia Digital è stato lanciato ieri da SiGMA Group e Clarion Gaming

Dopo il rinvio del SiGMA Manila e ICE Asia, Clarion Gaming e SiGMA Group hanno unito le forze e ieri è stato lanciato l’ICE SiGMA Asia Digital. La conferenza di tre giorni soddisferà il pubblico dei videogiochi e della tecnologia e i contenuti gratuiti saranno orientati a riunire l’industria in un momento difficile per le aziende. Il primo giorno è stato interamente incentrato sull’industria terrestre, con la presenza del presidente PAGCOR Andrea Domingo e molti altri. Il dibattito si è concentrato su vari mercati in Australasia, sfide per l’industria nell’era post-COVID. Dell’ iGaming se ne discuterà oggi, durante il secondo giorno, con diversi argomenti chiave e relatori di spicco, tra cui il CEO di MGA Heathcliff FarrugiaSi discuterà sulle normative, il mercato asiatico dell’iGaming e molti altri argomenti. La tecnologia emergente verrà introdotta il terzo giorno, i relatori discuteranno degli aggiornamenti tecnologici, della tecnologia crittografica e degli investimenti nella regione. Dalla tecnologia emergente ai mercati emergenti, la conferenza ha attirato 80 relatori per dare uno sguardo a 360 gradi su come i mercati globali si adatteranno e prospereranno a seguito dell’impatto della pandemia COVID-19. Gli spettatori possono aspettarsi di vedere nomi importanti come Tim Draper, Data Dash, Paris Smith e Jesper Karrbrink in coda all’agenda.

