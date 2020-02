ICE, nel suo secondo giorno a Londra

I professionisti del gioco d’azzardo in tutto il mondo hanno accettato l’invito di ICE London a “Un passo nel futuro”, poiché le porte si sono aperte il secondo giorno e tradizionalmente il più atteso dell’evento sulla tecnologia di gioco.

Spiegando l’appello di ICE London, Ade Repcenko, fondatrice e CEO del fornitore di software di lotteria con sede a Malta, Spinola Gaming, ha dichiarato: “Questo è il singolo evento commerciale più importante per il mondo del gioco d’azzardo e non sorprende che l’industria converga a Londra questo tempo ogni anno. Abbiamo l’opportunità di vedere tutti quelli di cui abbiamo bisogno in un evento aziendale dinamico e super carico.”

PressGiochi