ICE London: YGAM presenta i progetti 2020

YGAM, l’ente benefico con sede nel Regno Unito che lavora per informare, educare e salvaguardare i giovani dal gioco d’azzardo problematico e dai giochi sociali, utilizzerà ICE London (4-6 febbraio, ExCeL London, UK) per delineare nuovi ambiziosi obiettivi per il 2020.

Sotto la guida dell’amministratore delegato e co-fondatore Lee Willows, YGAM ha definito un’agenda che lo vedrà lavorare con almeno 3.000 organizzazioni educative per offrire seminari per professionisti, coinvolgendo circa 600.000 giovani e persone vulnerabili nel 2020.

YGAM cercherà inoltre di estendere il suo programma studentesco a 25 università, raggiungendo circa 175.000 studenti, oltre a stabilire l’obiettivo di raggiungere un minimo di 5.000 genitori nel 2020. La controllata commerciale di YGAM, YGAM Innovation, continuerà a fornire formazione certificata di classe, City & Guilds per colleghi rivolti ai clienti nel settore del gioco d’azzardo e nei settori correlati in collaborazione con Betknowmore UK.

