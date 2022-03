ICE London vedrà Clarion confermare i dettagli del torneo di eSport autunnali da £ 100.000

Clarion Gaming utilizzerà la piattaforma internazionale fornita da ICE London per lanciare i dettagli dei suoi tornei di eSport stand-alone con montepremi di £ 100.000 in programma per settembre 2022

Clarion Gaming utilizzerà la piattaforma internazionale fornita da ICE London per lanciare i dettagli dei suoi tornei di eSport stand-alone con montepremi di £ 100.000 in programma per settembre 2022 a Stoccolma. I tornei di persona di Dota 2 sono stati adattati per la comunità delle scommesse da zero.

William Harding, Head of Esports di Clarion Gaming, ha spiegato: “Con gli oltre 7 milioni di giocatori attivi mensili di Dota 2 e la crescita delle scommesse sugli eSport che continua a un ritmo vertiginoso, questi tornei consentiranno agli sponsor di interagire con una base di fan appassionata e difficile da raggiungere. I tornei avranno trasmissioni incentrate sulle scommesse che saranno trasmesse in live streaming in quattro lingue diverse, offrendo agli operatori e ai fornitori di servizi di pagamento l’opportunità unica di scegliere quali stream sponsorizzare per massimizzare la portata prevista”.

Squadre e caster verranno selezionati per adattarsi al meglio alla base di partner di giocatori target. Lo scontro del primo fine settimana inizierà il 3 settembre, quando quattro squadre leader di tutto il mondo si sfideranno per il montepremi di £ 100.000 in un torneo a doppia eliminazione prodotto da Black Molly Entertainment, una delle società di produzione di eSport di maggior successo in Europa.

Harding ha aggiunto: “Per supportare il lancio dei tornei e per fornire un livello più ampio di servizi ai nostri clienti, siamo lieti di annunciare che abbiamo stretto una partnership con IMG. C’è un grande appetito per i marchi al di fuori dello spazio delle scommesse per sponsorizzare i tornei e IMG è il partner perfetto per estendere il torneo Dota 2 Global All-Stars coprendo opportunità come accordi di licenza del marchio, distribuzione dei media, consulenza sugli eSport, partnership con i marchi e live produzione di eventi. IMG gestisce già questi servizi integrati per alcuni dei tornei di eSport di scommesse più attraenti dello spazio”.

PressGiochi