ICE London si prepara per una full immersion negli eSport: Stephen Crystal nominato ambasciatore

A poche settimane dall’apertura di ICE London 2020, gli organizzatori di Clarion Gaming hanno confermato lo specialista di giochi statunitense Stephen A. Crystal, Esq. come ambasciatore di eSports e Gaming in tutti i suoi eventi a marchio ICE. Crystal, che ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore presso importanti aziende statunitensi tra cui DigiDeal Corporation, Las Vegas Gaming, Inc., Tablemax, Inc. e, più recentemente, Casino Scouts, inizierà il suo ruolo nell’ambito di rivoluzionari Esports Arena, una delle tante caratteristiche di spicco che comprendono ICE London (4-6 febbraio 2020, ExCeL London, UK).

Commentando il suo nuovo ruolo, Crystal ha dichiarato: “Per quanto riguarda gli eSport e l’industria dell’intrattenimento del gioco a ICE London 2020, non vedo l’ora di fare un tuffo profondo e concentrato negli attuali pensieri sul settore. Continuerò a lavorare con l’industria per favorire la costante maturazione del mercato degli eSports. Una crescita duratura nel settore degli eSport e dei giochi richiede di creare valore a lungo termine e facilmente accessibile a tutte le parti della comunità. ”

ICE London 2020 presenterà una Esports Arena di 800 mq, la prima del settore, che ospiterà un torneo di eSports leader a livello mondiale trasmesso in diretta a un pubblico globale online di oltre 5 milioni di persona. Discutendo dell’importanza di Clarion Gaming nel migliorare la posizione degli eSport in questo modo, Crystal ha dichiarato: “È un imperativo per me, personalmente e ne sono sicuro, per tutti coloro che credono nel futuro degli eSport e dell’intrattenimento del gioco. Il cambiamento duraturo, tuttavia, dipende dalle azioni di centinaia di leader del settore e visionari, che collegano, creano, migliorano ed estendono gli scambi di valore reale con i consumatori.

L’Esports Arena di ICE London, che viene realizzata in collaborazione con GG.BET, presenterà un palcoscenico personalizzato per le partite dal vivo, un auditorium educativo, un bar a tema e un sportello per le scommesse (Esportsbook ) che consente ai giocatori di “scommettere” chip ICE e GG.BET al fine di simulare le scommesse eSports.

Crystal ha definito l’Arena “essenziale” al fine di aiutare a condividere le conoscenze, migliorare gli standard professionali e mostrare l’industria del gioco ai regolatori e ai formatori di opinioni. “Credo nel futuro di eSports e Gaming”, ha concluso. “ Eventi come ICE London sono essenziali per i leader di pensiero a tutti i livelli per contribuire a creare una visione comune per il futuro”.

PressGiochi