ICE London rinviata ancora al 29 giugno 2021

La prossima edizione di ICE London e iGB Affiliate London è stata rinviata a giugno presso l’ExCeL London Exhibition Centre. ICE London si svolgerà il 29, 30 giugno e il 1 luglio con la sede iGB Affiliate London che si terrà il 1 e il 2 luglio.

Lo comunica Kate Chambers, Managing Director di Clarion Gaming.

Anche iGB Live 2021 si sposterà dal 28 settembre al 1° ottobre ad Amsterdam, garantendo un calendario di eventi coerente ed efficace per tutto il pubblico.

Come conseguenza del continuo impatto del Covid-19 e della continua incertezza nei nostri mercati, la decisione di spostare nell’estate del 2021 la manifestazione dell’industria del gioco leader a livello mondiale è stata necessaria e segue una stretta consultazione con la comunità internazionale degli stakeholders, molti dei quali hanno richiesto più tempo sia per l’industria che per l’economia mondiale per stabilizzarsi, compreso un allentamento delle normative sui viaggi d’affari internazionali.

“Questa estensione fornisce una serie di importanti vantaggi rispetto ad aprile, non ultimo consentendo le migliori configurazioni di spazio possibili e l’accessibilità all’ExCeL London. Riteniamo che ciò sia fondamentale per supportare tutte le esigenze dei nostri clienti, pur sostenendo la nostra visione per gli eventi del 2021. Oltre ai significativi vantaggi logistici, siamo anche consapevoli del fatto che fornisce tempi di ripresa del mercato aggiuntivi, che riteniamo miglioreranno e sosterranno ulteriormente la consegna, i risultati e le esperienze per tutti i partecipanti”.

“Guardando al futuro, il nostro piano è che ICE e IGB vengano trasmessi in diretta a livello globale per la prima volta. Ci saranno una serie di nuove funzionalità digitali che offriranno ai partecipanti di persona un’esperienza ancora più dinamica e ibrida, estendendo al contempo la nostra portata globale e supportando digitalmente tutte le nostre comunità di gioco.

Nuove piattaforme per il networking, l’apprendimento, l’intrattenimento e lo sviluppo del business sono in programma per garantire che ICE London e iGB Affiliate London continuino a supportare il settore, sollevando il morale e dando il via a una celebrazione globale del gioco”.

For more information on ICE London 2021, visit www.icelondon.uk.com, for iGB Affiliate London 2021, visit london.igbaffiliate.com and for iGB Live! 2021, visit www.igblive.com.

PressGiochi