ICE London presenta 14 start-up

ICE London dimostrerà il ruolo centrale che svolge nell’aiutare a coltivare lo sviluppo di nuovi talenti quando un totale di 14 aziende alle prime armi avranno accesso al pubblico più influente nel mondo dei giochi mentre presentano le loro start-up sul Pitch ICE stage (N7) all’ExCeL London (martedì 12 aprile).

Le 14 società di gioco d’élite che mostrano le loro soluzioni e approcci innovativi comprendono: Bespot; Migliore cambiamento; Mobi Fund Inc; Il mio hub del lotto; Neesan Labs Parlay Poker; OneUpOneDown Ltd; Carico di poker; Pow Gaming; Stella da corsa; Rubik Talent Ltd; Sparket; SMAT virtuale; Giochi senza tocco e We The Bookie.

Dopo la loro apparizione sul palco di Pitch ICE in una sessione interattiva moderata da Jesse Learmonth, di The Betting Start-up Podcast insieme a Michael Caselli, Presidente non esecutivo, Clarion Gaming, le aziende parteciperanno come espositori a quello che è il più grande gioco d’azzardo b2b esposizione nel mondo.

Ewa Bakun, Director of Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Dal 2009 forniamo alle start-up un gateway per investitori del settore e partner strategici, con eventi e competizioni internazionali per start-up che si svolgono presso ICE London, ICE North America , ICE Africa e iGB Live! Dopo un’assenza di due anni indotta da Covid, sono lieto che Pitch ICE sia tornato e fornisca una piattaforma per le aziende che possono essere di piccole dimensioni ma hanno una montagna di idee, creatività ed energia”.

Ha aggiunto: “Nell’ultimo decennio molte delle nostre start-up si sono assicurate importanti investimenti e partner di acquisizione in seguito alle loro presentazioni e alla partecipazione ai più influenti raduni globali degli operatori di gioco. Vorrei sottolineare la diversità delle aziende selezionate che debutteranno con le loro start-up all’ICE London 2022. Credo che questo sia un riflesso del volto mutevole della moderna industria del gioco in cui sostenibilità, diversità e responsabilità sociale sono al in cima all’agenda aziendale. Come team organizzativo, non vediamo l’ora di vedere ogni azienda mostrare il proprio potenziale e sperimentare il miglior pensiero fresco delle start-up leader nel mondo”.

