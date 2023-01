ICE London: nello stand IGT attenzione massima all’esperienza del giocatore

International Game Technology ha annunciato che presenterà il suo portafoglio diversificato di giochi, cabinet, sistemi e soluzioni con le migliori prestazioni alla fiera ICE London 2023 dal 7 al 9 febbraio all’ExCel di Londra.

Salutando gli operatori di casinò e i partner di tutto il mondo sotto il tema “We’ve Got Game”, IGT presenterà innovazioni che migliorano l’esperienza del giocatore e guidano la crescita per i suoi casinò, lotterie e clienti digitali.

“La presenza di IGT a ICE London 2023 ci fornirà una piattaforma ideale per evidenziare le nostre ultime innovazioni di gioco in sintonia con le preferenze specifiche dei giocatori”, ha affermato Renato Ascoli, CEO di IGT Global Gaming. “Oltre a condividere i contenuti MLP più avvincenti nella storia della nostra azienda, dimostreremo prestazioni comprovate e testate dai giocatori che coprono l’ampiezza del nostro portafoglio di prodotti e soluzioni progettate per promuovere il successo dei nostri clienti e partner”.

I punti salienti dei prodotti IGT allo stand N3-150 dell’azienda includono:

Basandosi sulle funzionalità di gioco preferite dai giocatori di temi MLP ad alte prestazioni, IGT presenterà il pluripremiato Prosperity LinkCai Yun Heng Tong™ e Prosperity Link Wan Shi Ru Yi™ sul cabinet PeakSlant49™. Ulteriori contenuti MLP da non perdere includono Egyptian Link™Ramosis’ Treasures™ e Nefturi’s Treasures™ sul versatile cabinet PeakSlant32™: nuove interpretazioni di alcuni dei temi di gioco di maggior successo della Società di tutti i tempi.

Il cabinet PeakDual 27 di IGT farà il suo debutto alla fiera ICE. Il cabinet PeakDual 27 è una macchina da gioco verticale con due monitor ad alta definizione, un pannello del lettore digitale 13.3 e le più recenti tecnologie di illuminazione, audio e comodità supportate da una vasta libreria di divertenti titoli premium. Anche l’abbagliante cabinato meccanico di nuova generazione di IGT con le prime tecnologie per bobine del settore, il DiamondRS, sarà mostrato all’ICE di Londra.

Su misura per il settore spagnolo dei saloni Amusement with Prize (AWP), l’avvincente Magic Fortune™ Link MLP con quattro temi in sintonia con il mercato, tra cui Hephaestus™, Dreams of Egypt™ e Temple of Fire™ sarà mostrato allo stand ICE London di IGT.

Per gli operatori dell’Europa orientale, IGT dimostrerà i suoi pacchetti multi-gioco USwitch sul cabinet PeakSlant32 con giochi di frutta, bonus e numeri altamente divertenti che sono programmati specificamente per gli stili di gioco e le preferenze della regione. Alla fiera, IGT svelerà il seguito del pluripremiato pacchetto multi-gioco Clover Edition Purple, i nuovi bundle Sevens Edition Yellow e Green, ciascuno con 40 giochi in sintonia con i giocatori.

Sostenendo lo slancio dell’azienda nella sua offerta video principale, IGT presenterà un portafoglio di contenuti accattivanti di giochi altamente coinvolgenti su cabinati verticali ea doppio schermo. Tra le novità principali ci saranno le video slot Money Mage Alcina™ Cash Eruption, Mighty X Festival™ e Fortune Owl™ sul nuovo cabinet PeakDual 27. I punti salienti del cabinet verticale di PeakSlant49 includeranno titoli dalle prestazioni comprovate, tra cui Samurai 888™ Katsumi, Prosperity Pearl™ e Zodiac Dragon Cash on Reels™.

In esclusiva per il Regno Unito, il nuovo e dinamico selettore multi-gioco IGT Unite™ della Società sarà presentato in anteprima durante lo show. Combinando i migliori contenuti USwitch core e MLP su un’unica macchina, il selettore IGT Unite offre uno spazio dedicato per le categorie collegate e principali su un’unica schermata e offre giochi comprovati dai giocatori come Prosperity Link e Fort Knox™.

IGT PlayDigital dimostrerà la sua libreria di contenuti ampliata. I partecipanti possono saperne di più su un casinò online completo, tra cui una piattaforma di aggregazione di giochi, jackpot imbullonati e gli ultimi giochi di slot, tra cui Cleopatra Grand™, Cool Catch™, Ice Heist™ e Crabbin’ Crazy II™, oltre a titoli omnicanale . Ci saranno anche dimostrazioni di una nuova serie di tre giochi ispirata alla mitologia greca, Olympus Zeus Megaways™, Olympus Hades Megaways™ e Olympus Raging Megaways™. Il team di PlaySports presenterà i propri prodotti e servizi B2B leader del settore, dal pluripremiato PeakBarTop™ e il chiosco self-service QuickBet ai servizi di consulenza commerciale e una piattaforma tecnologica collaudata.

Il team Systems di IGT presenterà il Resort Wallet leader del settore dell’azienda con i moduli di gioco senza contanti IGTPay del sistema di gestione del casinò IGT ADVANTAGE. La soluzione di gioco cashless completamente integrata e chiavi in mano genera una serie di vantaggi sia per gli operatori che per i giocatori. Inoltre, IGT dimostrerà una varietà di app bonus e metterà in evidenza le efficienze operative dell’hosting di IGT ADVANTAGE nel cloud.

Ridefinendo l’esperienza del gioco da tavolo elettronico (ETG), IGT presenterà il nuovo Dynasty View Terminal. La soluzione di baccarat ibrido altamente divertente combina l’eccitazione del gioco “con croupier dal vivo” con una varietà di multi-giochi simultanei, offrendo una suite completa di gioco simultaneo su un terminale.

Per i clienti VLT, IGT rivelerà più di 25 nuovi titoli all-star, tra cui The Big Easy Encore™, una nuova svolta sul tema popolare, oltre a Samurai 888 Katsumi e Lion Dance™, da una libreria di giochi VLT e multi-gioco set che possono essere personalizzati per i giocatori di diverse regioni internazionali. IGT presenterà anche il suo sistema di nuova generazione, INTELLIGEN™ EVO, che consente una gestione senza soluzione di continuità delle operazioni VLT.

L’esposizione ICE London della Società includerà anche le ultime innovazioni nel video poker, in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati di poker più esigenti. Titoli IGT dalle prestazioni comprovate come Super Star Poker II, oltre al poker multi-gioco Game King™ con un mix di poker, keno, blackjack e giochi classici verranno mostrati sui cabinet Cobalt™ 23, CrystalSlant™ e PeakBarTop™.

IGT dimostrerà anche la sua piattaforma leader iLottery e il portafoglio di giochi eInstant, e OMNIA, la sua soluzione di lotteria integrata che fa convergere canali di vendita al dettaglio e digitali per offrire il primo sistema omnicanale veramente incentrato sul giocatore.

PressGiochi