L’ICE London Esports Arena ospiterà il torneo Rocket League con un montepremi di £ 25.000 (12-14 aprile ExCeL London).

Il torneo, che si disputerà sull’Hyper X Esports Truck, noto anche come Big Betty, vedrà la partecipazione di squadre di eSport di alto livello Dignitas, 00 Nation, Rix.GG e SMPR eSports. Clarion si è assicurata i servizi di Gregun e JohnnyBoi, due dei più noti commentatori di Rocket League, per ospitare l’evento sia per il live streaming che per il pubblico di persona all’ICE London. I visitatori potranno inoltre partecipare scommettendo sui risultati utilizzando i chip dell’ICE Esports Arena.

William Harding, Head of Esports di Clarion, crede che l’autenticità sia al centro di ciò che l’industria sperimenterà all’ICE London Esports Arena. Ha dichiarato: “Il nostro scopo è in primo luogo demistificare gli Esports e in secondo luogo dimostrare come gli operatori possono attingere a un fenomeno globale che sta generando entrate annuali da scommesse stimate in $ 13 miliardi. Piuttosto che fornire una conferenza sugli Esports, stiamo organizzando un torneo di alto profilo, caratterizzato da squadre di alto livello in competizione per un montepremi di £ 25.000. La produzione e il live streaming saranno gestiti da Allied Esports e i tour si terranno ogni mattina fornendo ai professionisti del settore del gioco informazioni esclusive e inestimabili su come viene gestito un torneo di eSport professionale. In questo contesto, i visitatori impareranno come utilizzare al meglio il mercato degli eSport e ottenere un vantaggio competitivo grazie ai discorsi principali che si terranno il 12 e 13 aprile dagli specialisti di eSport UltraPlay e Esports Charts.

ICE London (12-14 aprile 2022, ExCeL London) è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo ed ospita produttori di giochi, distributori, operatori, rivenditori, associazioni di categoria, organismi strategici e regolatori. Per registrarsi visitare: www.icelondon.uk.com.

