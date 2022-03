ICE London: cresce la Consumer Protection Zone

Clarion Gaming ha confermato la composizione della Consumer Protection Zone (CPZ) come elemento centrale dell’ICE London del prossimo mese (12-14 aprile). La CPZ ampliata, che occuperà una nuova posizione di rilievo nelle immediate vicinanze del viale centrale, ospiterà importanti enti di beneficenza tra cui Gordon Moody, GamCare, YGAM, Responsible Gambling Council e Gamstop insieme a fornitori tra cui Future Anthem, Gamblewise, Mindway AI, Casino Guru, TruNarrative, BeBector, W2 e Crucial Compliance.

Ewa Bakun, Director of Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming e la persona responsabile della supervisione dello sviluppo della CPZ ha confermato: “Questa sarà la presenza più grande e di più alto profilo da quando la Consumer Protection Zone è stata introdotta nello showroom nel 2018. Quindi abbiamo avuto otto espositori, tra cui un mix di fornitori di tecnologia e enti di beneficenza e quest’anno siamo in 14. La CPZ è sempre stata una caratteristica popolare e vivace nell’area espositiva e la consapevolezza e l’interesse sono cresciuti nel corso degli anni. È sempre stato molto importante per me avere un mix diversificato di espositori, con enti di beneficenza, strutture per il trattamento e organizzazioni no profit a cui regaliamo lo spazio da un lato e un numero crescente di organizzazioni commerciali, fornitori di tecnologia di gioco responsabile, strumenti e soluzioni, d’altra parte, per mostrare davvero i crescenti investimenti in questo settore in termini di tecnologia e sviluppo del prodotto. Stiamo anche rendendo il CPZ più attraente per i nostri visitatori che possono venire a trovare soluzioni specifiche per i loro approcci al gioco responsabile”.

PressGiochi