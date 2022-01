ICE London: confermate le date del 12-14 aprile

Clarion Gaming ha confermato le nuove date di aprile per i suoi eventi ICE London, ICE VOX e iGB Affiliate London che riuniranno oltre 700 espositori provenienti da oltre 50 paesi in quello che costituisce il più grande raduno mondiale di marchi di gioco d’azzardo internazionali.

L’ExCeL Exhibition Centre ospiterà ICE London dal 12 al 14 aprile con iGB Affiliate London che si terrà mercoledì 13 e giovedì 14. ICE VOX, che comprende il World Regulatory Briefing e la International Casino Conference, si terrà dall’11 al 12 aprile.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “A seguito della consultazione con i nostri clienti a livello globale, della preoccupazione del mercato per l’incertezza causata dalla variante Omicron e dell’obiettivo principale di fornire un ambiente sicuro e protetto per visitatori, espositori e personale della sede, ci siamo assicurati nuove date per ICE London, ICE VOX e iGB Affiliate London dall’11 al 14 aprile 2022.

“Quella che per molti acquirenti e marchi sta diventando la settimana più influente nel mondo del gioco riesce a riunire oltre 700 espositori all’ExCeL Exhibition Center e vorrei rendere omaggio al senior management team di ExCeL che ha lavorato instancabilmente al nostro fianco nel Pausa natalizia per accogliere eventi di questa portata e aiutarci a fornire la migliore soluzione possibile ai nostri stakeholder”. Hunter ha aggiunto: “Durante tutte le nostre intense discussioni siamo stati risoluti nel nostro impegno per evitare uno scontro con l’Indian Gaming Tradeshow & Convention (19-22 aprile) ad Anaheim, California, USA e siamo stati in stretto contatto con i colleghi del National Indian Gaming Association che a sua volta è stata estremamente sensibile alle circostanze causate dalla variante Omicron. Ancora una volta, vorrei mettere a verbale i miei ringraziamenti per la loro comprensione e supporto. Continueremo a superare tutte le sfide rimanenti con tutti i nostri clienti e le parti interessate e li supporteremo nei loro preparativi e nella pianificazione di quello che è il più grande e influente raduno mondiale dell’industria dei giochi”.

Naomi Barton, Portfolio Director responsabile di iGB Affiliate London, ha dichiarato: “L’esperienza di offrire iGB Live! e iGB Affiliate Amsterdam lo scorso autunno hanno dimostrato quanto siano di vitale importanza gli eventi di persona e come forniscano un punto focale per tutti coloro che sono coinvolti nel settore. Sono lieto che siamo stati in grado di assicurarci nuove date poco più di sei mesi dopo i nostri eventi di Amsterdam. L’obiettivo ora per il mio team è quello di sfruttare lo slancio di quello che è stato uno spettacolo da record per il marchio iGB e consolidare le sue credenziali di marchio “best in class” offrendo il più grande evento di affiliazione iGaming globale questo aprile”.

PressGiochi