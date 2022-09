ICE London conduce un programma di otto focus group per i visitatori

Nell’ambito del suo impegno in corso per garantire che ICE London continui a soddisfare le esigenze dell’industria del gioco d’azzardo internazionale in tutte le sue forme, gli organizzatori Clarion Gaming

Nell’ambito del suo impegno in corso per garantire che ICE London continui a soddisfare le esigenze dell’industria del gioco d’azzardo internazionale in tutte le sue forme, gli organizzatori Clarion Gaming organizzeranno un totale di otto focus group per i visitatori nel mese di settembre.

Il programma di ricerca condotto con un campione invitato di visitatori per la prima volta all’edizione 2022 di ICE London, sarà completato entro la fine del mese e l’intuizione condivisa con i team di sviluppo, contenuti e marketing responsabili della consegna di ICE 2023 che si svolgerà dal 7 al 9 febbraio all’ExCeL London.

Oltre 200 partecipanti all’ICE per la prima volta hanno accettato di condividere le loro intuizioni ed esperienze nelle sessioni moderate che dovrebbero durare 60 minuti. Ogni focus group ha il proprio argomento dedicato con i partecipanti selezionati in base a una serie di criteri, tra cui la geografia e l’interesse specialistico. Gli otto argomenti comprendono: Mercati emergenti del gioco d’azzardo, Sviluppo di contenuti e giochi, Pagamenti, Mercati maturi, Nord America, Start-up del settore del gioco d’azzardo, Scommesse sportive e Adtech/Martech.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha sottolineato gli obiettivi chiave del marchio di soddisfare le esigenze aziendali dei visitatori e garantire che la proposta ICE rimanga fresca e attuale. Ha dichiarato: “I professionisti del settore partecipano a eventi di persona per una serie di motivi, ma gli eventi considerati ‘a cui bisogna partecipare’ sono quelli che forniscono soluzioni aziendali e, nel processo, aiutano le imprese di ogni dimensione, dalle start-up alle aziende globali. marchi per pianificare il futuro. Come parte di questo processo, stiamo fornendo una piattaforma curata per ascoltare e imparare dai nostri stakeholder che pongono domande come su quali mercati dovrebbe concentrarsi l’ICE in termini di portare i regolatori e i responsabili politici a Londra”.

“Vogliamo esplorare ulteriori modi in cui possiamo implementare il marchio ICE per aiutare a risolvere le sfide sia nei mercati nuovi che in quelli maturi, come possiamo aiutare ulteriormente a supportare le start-up nel loro viaggio, ciò che i nostri gruppi di ricerca ritengono che dovremmo mostrare nelle aree come tecnologia di pagamento, soluzioni cashless, contenuti di gioco, scommesse sportive, pubblicità, marketing e molto altro. Includeremo anche alcune domande moderate sulle percezioni del marchio ICE e sulla loro esperienza come partecipanti per la prima volta”.

“Sono estremamente grato agli oltre 200 professionisti del settore che hanno accettato di partecipare e la cui intuizione giocherà un ruolo così fondamentale nell’aiutarci a garantire che ICE rimanga un evento di livello mondiale per l’industria mondiale”.

PressGiochi