Ice London: Clarion Gaming investe 250mila £ sul Programma di incontri tra investitori ed espositori

Clarion Gaming, organizzatore di ICE London che si terrà o tra il 12-14 aprile, all’ExCeL Centre di Londra, ha confermato i dettagli di un investimento di £ 250.000 per connettere acquirenti influenti da tutto il mondo con aziende che espongono nell’area espositiva ICE.

Un’iniziativa completamente nuova, il programma Hosted Meetings è curato da Newbridge Events, che ha una lunga esperienza di collaborazione con i principali organizzatori di spettacoli e marchi, tra cui il Dipartimento del commercio internazionale del governo del Regno Unito, al fine di massimizzare il ROI. Spiegando lo sfondo del programma Hosted Meetings e i suoi obiettivi, Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Il programma è una componente chiave della Carta ICE che abbiamo pubblicato nell’estate 2021 e che è stata creata per massimizzare il ROI che gli espositori ricevono dall’essere parte di ICE London.

“Gli espositori forniscono informazioni sul tipo di acquirenti che vogliono vedere alla fiera e il team di Newbridge, quindi identifica i profili dei potenziali clienti e facilita le connessioni rilevanti prima di stabilire un programma personalizzato per gli acquirenti della fiera e curare gli incontri. Abbiamo creato una VIP Lounge dedicata allo spettacolo e prevedo che ospiteremo oltre 70 acquirenti internazionali. Sono lieto di avere Newbridge a bordo per supportarci con questa iniziativa e non vediamo l’ora di poter finalmente riunire il settore nell’aprile 2022”.

David Woodbridge, MD, Newbridge Events ha aggiunto: “È un vero piacere lavorare a questo nuovo entusiasmante progetto con il team di ICE London. L’ICE è la vetrina più importante al mondo per l’industria dei giochi e siamo lieti di essere coinvolti nel suo continuo successo”.

ICE London (12-14 aprile 2022, ExCeL London) è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e abbraccia ogni aspetto dell’ecosistema del gioco da creatori di giochi, distributori, operatori e rivenditori, associazioni di categoria, organismi strategici e regolatori. Per registrarsi visitare: www.icelondon.uk.com.

PressGiochi è media partner dell’evento, presente allo stand S-D5C

