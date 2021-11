ICE London. Clarion Gaming e The Bingo Association insieme per promuovere il bingo

Il settore del bingo fisico avrà un alto profilo all’ICE London dopo la conferma dei programmi per il Padiglione del Bingo, che sarà ribattezzato Bingo Association Hub, che fungerà da punto focale per l’industria all’evento di febbraio.

I principali fornitori del settore retail hanno confermato la loro partecipazione, con The Bingo Association Hub che funge da punto di incontro per i membri dell’organismo di categoria, che rappresenta tutti gli operatori di bingo autorizzati in Gran Bretagna, e i sostenitori del settore. Le organizzazioni che espongono nel Bingo Association Hub all’ICE includono: Cowells Arrow, ECM Systems, Edward Thompson, Leisure Electronics, NRM, Shipley Creative e Wexel Gaming.

L’amministratore delegato dell’Associazione Bingo, Miles Baron, ha dichiarato: “Nei suoi 23 anni di storia l’Associazione Bingo ha lavorato per rappresentare l’industria e promuovere gli interessi di tutti gli operatori di bingo con licenza in GB. Il Bingo Association Hub dell’ICE London fornisce un punto di riferimento per il bingo al dettaglio, che è una parte unica dell’industria del gioco d’azzardo e che è saldamente radicata nell’arena sociale. Stiamo lavorando con il team di ICE London per migliorare e promuovere The Bingo Association Hub come luogo di incontro per l’industria del bingo terrestre in fiera”.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming ha dichiarato: “Stiamo lavorando a stretto contatto con Miles e il team di The Bingo Association per massimizzare l’efficacia del Bingo Association Hub per gli espositori partecipanti e per aiutare l’Associazione a raggiungere i suoi obiettivi. Abbiamo un profondo impegno per il settore dei giochi terrestri e oltre il 50 percento della superficie dell’ICE London 2022 sarà occupato da organizzazioni e marchi il cui settore principale è il gioco terrestre. I punti di forza di ICE London sono le sue dimensioni – è fisicamente il più grande spettacolo di giochi b2b al mondo e uno dei due soli eventi annuali ad occupare tutto ExCeL – è l’internazionalità e significativamente il fatto che copre ogni verticale di gioco e funge da incontro posto per tutti i settori dell’industria del gioco d’azzardo. Il Bingo è una parte importante della nostra offerta e non vedo l’ora di contribuire a rendere il Bingo Association Hub una componente imperdibile dell’esperienza ICE London”.

ICE London è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e abbraccia ogni aspetto dell’ecosistema del gioco da creatori di giochi, distributori, operatori e rivenditori, ad associazioni di categoria, enti strategici e regolatori.

