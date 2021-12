ICE London. Clarion a lavoro per confermare nuove date nella primavera 2022

A pochi giorni dall’annuncio del rinvio di ICE London dovuto al diffondersi in Gran Bretagna della variante Omicron del Covid, Clarion Gaming fa sapere che annuncerà le nuove date per

A pochi giorni dall’annuncio del rinvio di ICE London dovuto al diffondersi in Gran Bretagna della variante Omicron del Covid, Clarion Gaming fa sapere che annuncerà le nuove date per inizio anno.

“Le discussioni sulle nuove date per le edizioni 2022 di ICE London, ICE VOX e la co-locata iGB Affiliate London stanno progredendo e continueranno durante il periodo delle vacanze. Clarion intende annunciare le nuove date all’inizio del nuovo anno”.

La decisione di trovare nuove date nella primavera del 2022 è stata accolta con favore dai principali organismi del settore su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Marcus Prater, Direttore Esecutivo, Association of Gaming Equipment Manufacturers ha dichiarato: “L’Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM) comprende le difficoltà di navigare in tutti gli aspetti del mondo degli affari durante questa pandemia e apprezziamo la premurosa considerazione che Clarion Events ha messo nella decisione di rinviare l’ICE. I fornitori di giochi globali sono ansiosi di riunirsi in un momento migliore e in particolare vogliono dare il bentornato alla comunità internazionale, a quelli con sede in Europa a ExCeL e alla fiera ICE.

Anche il Gambling Business Group (GBG), l’organismo strategico intersettoriale con sede nel Regno Unito i cui membri includono molti dei marchi leader rappresentati nello show floor, ha approvato la decisione. L’amministratore delegato di GBG Peter Hannibal ha dichiarato: “L’industria ha bisogno di edizioni positive e di successo di ICE London e iGB Affiliate London più che mai. Clarion ha dimostrato di essere un custode progressivo dei marchi e un partner eccellente per tutti coloro che sono coinvolti nello spazio del gioco d’azzardo. Le aziende cercano certezza e spostare gli spettacoli nella primavera del 2022 rappresenta la migliore opzione possibile. Una decisione difficile ma a mio avviso giusta. Il Gambling Business Group e i suoi membri attendono con grande entusiasmo di far parte della celebrazione internazionale dell’industria del gioco d’azzardo in tutte le sue forme”.

In una comunicazione agli espositori Stuart Hunter, amministratore delegato, Clarion Gaming ha scritto: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con ExCeL London per garantire una nuova data nell’aprile 2022. Abbiamo visto buoni progressi negli ultimi giorni e ora abbiamo una data preferita su cui stiamo lavorando, ma avremo bisogno di un po’ di tempo in più per appianare alcune sfide operative prima di confermare le date finali con l’industria del gioco in generale. Questo lavoro deve continuare durante il periodo natalizio e saremo quindi in grado di confermare la data selezionata durante la prima settimana di gennaio. Anche se speravamo di essere stati in grado di confermare le date oggi (22 dicembre), la migrazione di eventi delle dimensioni e della portata di ICE e IGBA è estremamente impegnativa e richiede un dialogo completo con la nostra base di contraenti estesi e altri organizzatori del Regno Unito che hanno un contratto di locazione presso ExCeL per garantire che l’industria del gioco internazionale possa incontrare interruzioni minime”.

