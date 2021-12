Ice London: causa Covid sarà posticipata anche l’edizione 2022

“Nelle ultime 48 ore, abbiamo iniziato a vedere un peggioramento delle condizioni di Covid nel Regno Unito e in tutta Europa. Come ci si aspetterebbe, questo si è aggiunto alle attuali preoccupazioni che il nostro settore sta condividendo con noi poiché tutti iniziano ad accelerare ed eseguire la preparazione e la pianificazione per il nostro evento di febbraio. La situazione attuale non sta offrendo fiducia ai nostri partecipanti internazionali che hanno bisogno di viaggiare all’ICE e con questo in mente, è con il cuore pesante che devo informarvi che ICE e iGB Affiliate London saranno posticipati”.

Così il team di Clarion Gaming ha annunciato ai suoi partner il rinvio dell’edizione 2022 di ICE London.

Clarion Gaming sta lavorando su opzioni alternative il più rapidamente possibile. “Questi non sono tempi normali – commentano – e siamo incredibilmente tristi di ritrovarci ancora una volta in questa posizione. Tuttavia, stiamo esaminando nuove date per aprile 2022 e prevediamo di essere in grado di confermare le date che sceglieremo entro mercoledì della prossima settimana (22 dicembre)”.

Stuart Hunter, Managing Director Events, Clarion Gaming ha dichiarato: “Questa è una notizia davvero deludente per tutti coloro che sono collegati a ICE London e iGB Affiliate London. Tuttavia, in quella che è una situazione in rapida evoluzione, è apparso chiaro che non potevamo fornire la certezza di cui i nostri clienti hanno bisogno in termini di pianificazione logistica dalla costruzione di stand, trasporto di attrezzature, nonché prenotazione di voli e alloggi. Il marchio ICE ha sempre agito nel migliore interesse dei suoi clienti e, dopo aver consultato i membri del settore, siamo giunti alla conclusione che il rinvio ad aprile rappresenta la migliore strada da percorrere. È un vero peccato non poter celebrare il nostro ritorno a febbraio, ma il marchio e la sua comunità internazionale di stakeholder si riprenderanno in primavera. Io, l’amministratore delegato del gruppo Alex Pratt e il team di gestione di Clarion Gaming lavoreremo durante la settimana di Natale e spero di essere in grado entro mercoledì prossimo (22 dicembre) di confermare le nuove date per ICE London e iGB Affiliate London 2022. Vorrei mettere a verbale il mio enorme ringraziamento all’industria per la sua pazienza e comprensione durante questi tempi incerti”.

PressGiochi