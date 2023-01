Ice London 2023, YGAM nominato partner benefico dell’evento

YGAM, il premiato ente di beneficenza il cui scopo sociale è informare, educare e salvaguardare i giovani dai danni del gioco e del gioco d’azzardo, è stato nominato partner ufficiale di beneficenza di ICE London 2023. La partnership vedrà anche YGAM diventare il partner di beneficenza della cravatta nera Gli iGB Affiliate London Awards si terranno giovedì 9 febbraio al The Troxy, l’iconico locale art déco di Londra.

Confermando la partnership, Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a YGAM come nostro partner di beneficenza ufficiale. YGAM è un’organizzazione progressista che è ben nota e molto rispettata da molti degli espositori e delle parti interessate di ICE London. In tutte le numerose conversazioni che abbiamo con l’industria, il gioco d’azzardo più sicuro è in cima alla loro agenda e siamo lieti di poter utilizzare il potere del marchio ICE e della piattaforma fornita da ICE London per promuovere un gioco d’azzardo più sicuro e aumentare consapevolezza dell’eccezionale lavoro svolto quotidianamente dal team di YGAM.”

Ha aggiunto: “Il nostro impegno per un gioco d’azzardo più sicuro è probabilmente meglio conosciuto come risultato della premiata Consumer Protection Zone (CPZ) che abbiamo introdotto allo show floor ICE nel 2018. Ogni anno la CPZ è cresciuta in termini di dimensioni e status con il 2023 edizione che ospita un record di 20 stand in aumento rispetto ai 14 presenti all’edizione 2022 di ICE.

“Il CPZ è stato riconosciuto dal settore ai Global Regulatory Awards ed è cresciuto fino a diventare senza dubbio la manifestazione più visibile del gioco d’azzardo più sicuro in qualsiasi fiera del settore. YGAM è uno degli enti di beneficenza a cui doniamo spazio nel CPZ e riceverà anche un marchio di alto profilo nel teatro CPZ e in altre aree ad alto calpestio dell’ICE show floor.”

Ian Shanahan, Director of Business Development and Fundraising presso YGAM ha aggiunto: “Siamo contenti di lavorare a stretto contatto con Clarion Gaming anche quest’anno. ICE London è il più grande evento del suo genere, quindi il suo profilo fornisce al nostro ente di beneficenza una piattaforma preziosa per aumentare la consapevolezza dell’importante lavoro che svolgiamo per aiutare a prevenire i danni causati dal gioco d’azzardo. “Non vediamo l’ora di unirci ai colleghi di tutto il terzo settore nella zona di protezione dei consumatori nella sua sede importante. YGAM lancerà la nostra nuova ambiziosa strategia e il marchio rinnovato nel 2023, quindi stiamo cercando di mostrarlo all’ICE in vista di un anno entusiasmante per l’ente di beneficenza.”

La partnership di beneficenza vedrà anche YGAM confermato come Ambasciatore ICE, riceverà il marchio durante lo spettacolo, parteciperà all’apertura ufficiale della mostra, parteciperà come ospite ai Casino Awards e al ricevimento WRA e avrà visibilità per la raccolta fondi tramite volantini POS e codici QR inclusi in il quotidiano ICE Show Daily.

