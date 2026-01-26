ICE Landmark Awards riconoscono eccellenza, ispirazione e innovazione

Le personalità e le realtà più rilevanti dell’industria internazionale del gioco sono state celebrate nell’edizione annuale degli ICE Landmark Awards. Svoltasi durante ICE Barcelona ’26, la cerimonia premia eventi chiave

Le personalità e le realtà più rilevanti dell’industria internazionale del gioco sono state celebrate nell’edizione annuale degli ICE Landmark Awards.

Svoltasi durante ICE Barcelona ’26, la cerimonia premia eventi chiave e contributi eccezionali offerti da organizzazioni e individui nei campi della leadership, dello sviluppo del business e dell’impatto sulla comunità.

La direttrice del portfolio ICE, Margaret Dunn, ha dichiarato: “I Landmark Awards sono stati creati per riconoscere le personalità e le aziende che stabiliscono nuovi standard e ispirano l’intero settore del gaming. Basati sulle raccomandazioni dell’industria e orgogliosamente sostenuti da ICE, mettono in luce le persone e le organizzazioni che stanno plasmando il futuro del settore.

Introdotti per la prima volta a ICE 2019, i ‘Landmarks’ hanno celebrato l’eccellenza in ogni disciplina: dal game design e l’innovazione tecnologica alla sostenibilità, al gioco più sicuro e all’impatto sociale. Soprattutto, i premiati di quest’anno riflettono la creatività, la collaborazione e lo spirito imprenditoriale che caratterizzano il gaming globale. In questo senso, i Landmark Awards celebrano non solo il successo, ma lo spirito stesso dell’industria.”

I premiati di quest’anno sono:

Players Publishing – 15 anni di contributo costante come editore indipendente.

– 15 anni di contributo costante come editore indipendente. Philippe Vlaemminck, Managing Partner di Vlaemminck Law – quasi tre decenni di influenza nella regolamentazione del gioco e nei quadri giuridici.

– quasi tre decenni di influenza nella regolamentazione del gioco e nei quadri giuridici. Carlos Cardama, CEO di GMB Brasil – quasi 50 anni di leadership e attività di advocacy nel settore latinoamericano.

– quasi 50 anni di leadership e attività di advocacy nel settore latinoamericano. GoldenRace – due decenni di innovazione negli sport virtuali e nei contenuti di gioco. • Play’n GO – 20 anni di eccellenza nello sviluppo di giochi, con standard creativi e tecnici di riferimento nel gaming online.

– due decenni di innovazione negli sport virtuali e nei contenuti di gioco. • Play’n GO – 20 anni di eccellenza nello sviluppo di giochi, con standard creativi e tecnici di riferimento nel gaming online. Novomatic – 45 anni dalla fondazione e riconoscimento dell’impatto a lungo termine sul gaming globale.

– 45 anni dalla fondazione e riconoscimento dell’impatto a lungo termine sul gaming globale. IGT – mezzo secolo di leadership tecnologica e industriale.

– mezzo secolo di leadership tecnologica e industriale. Global Gaming Expo (G2E) – 25ª edizione nel 2025, a conferma del suo ruolo di evento chiave per l’industria internazionale del gaming.

– 25ª edizione nel 2025, a conferma del suo ruolo di evento chiave per l’industria internazionale del gaming. Club de Convergentes – riconoscimento per un decennio come associazione leader in Spagna.

– riconoscimento per un decennio come associazione leader in Spagna. Asensi Abogados – 20 anni di supporto legale specializzato per il settore del gioco.

– 20 anni di supporto legale specializzato per il settore del gioco. Electrocoin – 50º anniversario nel 2026, a riconoscimento della sua longevità e del contributo ai settori dell’amusement nel Regno Unito e in Europa.

– 50º anniversario nel 2026, a riconoscimento della sua longevità e del contributo ai settori dell’amusement nel Regno Unito e in Europa. Ficom Leisure – 30º anniversario nel 2026, che celebra tre decenni di esperienza operativa nel leisure e nel gaming.

– 30º anniversario nel 2026, che celebra tre decenni di esperienza operativa nel leisure e nel gaming. Amusnet – un decennio di crescita internazionale e sviluppo di prodotto.

– un decennio di crescita internazionale e sviluppo di prodotto. Miquel Suqué Mateu, Presidente di Casinos Grup Peralada (1962–2025) – omaggio a una delle figure più influenti del gaming e dell’ospitalità in Spagna e a livello internazionale.

(1962–2025) – omaggio a una delle figure più influenti del gaming e dell’ospitalità in Spagna e a livello internazionale. Pablo Zuppi, Direttore di Yogonet Group – David Orrick Award per il contributo eccezionale al giornalismo nel settore del gaming.

