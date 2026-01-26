ICE Landmark Awards riconoscono eccellenza, ispirazione e innovazione
26 Gennaio 2026
Le personalità e le realtà più rilevanti dell’industria internazionale del gioco sono state celebrate nell’edizione annuale degli ICE Landmark Awards.
Svoltasi durante ICE Barcelona ’26, la cerimonia premia eventi chiave e contributi eccezionali offerti da organizzazioni e individui nei campi della leadership, dello sviluppo del business e dell’impatto sulla comunità.
La direttrice del portfolio ICE, Margaret Dunn, ha dichiarato: “I Landmark Awards sono stati creati per riconoscere le personalità e le aziende che stabiliscono nuovi standard e ispirano l’intero settore del gaming. Basati sulle raccomandazioni dell’industria e orgogliosamente sostenuti da ICE, mettono in luce le persone e le organizzazioni che stanno plasmando il futuro del settore.
Introdotti per la prima volta a ICE 2019, i ‘Landmarks’ hanno celebrato l’eccellenza in ogni disciplina: dal game design e l’innovazione tecnologica alla sostenibilità, al gioco più sicuro e all’impatto sociale. Soprattutto, i premiati di quest’anno riflettono la creatività, la collaborazione e lo spirito imprenditoriale che caratterizzano il gaming globale. In questo senso, i Landmark Awards celebrano non solo il successo, ma lo spirito stesso dell’industria.”
I premiati di quest’anno sono:
Players Publishing – 15 anni di contributo costante come editore indipendente.
Philippe Vlaemminck, Managing Partner di Vlaemminck Law – quasi tre decenni di influenza nella regolamentazione del gioco e nei quadri giuridici.
Carlos Cardama, CEO di GMB Brasil – quasi 50 anni di leadership e attività di advocacy nel settore latinoamericano.
GoldenRace – due decenni di innovazione negli sport virtuali e nei contenuti di gioco. • Play’n GO – 20 anni di eccellenza nello sviluppo di giochi, con standard creativi e tecnici di riferimento nel gaming online.
Novomatic – 45 anni dalla fondazione e riconoscimento dell’impatto a lungo termine sul gaming globale.
IGT – mezzo secolo di leadership tecnologica e industriale.
Global Gaming Expo (G2E) – 25ª edizione nel 2025, a conferma del suo ruolo di evento chiave per l’industria internazionale del gaming.
Club de Convergentes – riconoscimento per un decennio come associazione leader in Spagna.
Asensi Abogados – 20 anni di supporto legale specializzato per il settore del gioco.
Electrocoin – 50º anniversario nel 2026, a riconoscimento della sua longevità e del contributo ai settori dell’amusement nel Regno Unito e in Europa.
Ficom Leisure – 30º anniversario nel 2026, che celebra tre decenni di esperienza operativa nel leisure e nel gaming.
Amusnet – un decennio di crescita internazionale e sviluppo di prodotto.
Miquel Suqué Mateu, Presidente di Casinos Grup Peralada (1962–2025) – omaggio a una delle figure più influenti del gaming e dell’ospitalità in Spagna e a livello internazionale.
Pablo Zuppi, Direttore di Yogonet Group – David Orrick Award per il contributo eccezionale al giornalismo nel settore del gaming.