ICE Landmark Awards per riconoscere gli straordinari risultati del settore dei giochi

I traguardi e i successi fondamentali di organizzazioni e individui nel gioco internazionale saranno celebrati quando l’industria si riunirà all’attesissimo ICE London (1-3 febbraio, ExCeL Exhibition Centre, Regno Unito) – la prima edizione della fiera di gioco preferita al mondo che si terrà dopo il 2020.

Lo spettacolo sarà al centro della terza edizione dei Landmark Awards, un’iniziativa lanciata da Clarion Gaming per riconoscere lo “straordinario” che c’è all’interno dell’industria del gioco internazionale.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha spiegato: “I Landmark Awards, che vengono presentati durante ICE London, riconoscono eventi importanti sia che si tratti di affari, industria o comunità. Vogliamo riconoscere quelle aziende che hanno infranto tutti i record di vendita, quelle che hanno celebrato più di 40 anni nel settore o hanno intrapreso iniziative sociali di valore nella loro comunità, come aiutare i più vulnerabili durante la pandemia di Covid.

Ci sono anche i sostenitori del settore che lavorano con la stessa attività da decenni, nonché gli espositori e i visitatori a lungo termine di ICE London e del suo predecessore ATEI.

“Come organizzatori della manifestazione, ci viene spesso ricordato che la stragrande maggioranza dei prodotti e dei servizi che hanno cambiato le regole del gioco e che hanno avuto un impatto fondamentale sul settore sono stati presentati all’ICE: è quindi giusto e del tutto appropriato che celebriamo e riconosciamo il risultati straordinari di organizzazioni e individui quando l’industria si unisce ancora una volta a Londra”.

“L’industria soffre spesso di una narrativa negativa e disinformata. I Landmark Awards sono un’opportunità per ristabilire l’equilibrio e far luce su alcune delle storie positive, delle pietre miliari e delle iniziative straordinarie intraprese dalla comunità di gioco. Le candidature per un ICE London Landmark Award, inclusa una breve descrizione del risultato, possono essere inviate al mio indirizzo e-mail personale stuart.hunter@clarionevents.com entro il 4 gennaio 2022. ICE London è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e abbraccia ogni aspetto dell’ecosistema del gioco da creatori di giochi, distributori, operatori e rivenditori, ad associazioni di categoria, enti strategici e regolatori”.

PressGiochi è media partner dell’evento.

