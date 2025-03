ICE e iGB Affiliate Barcelona sono nella top 5 dei migliori eventi aziendali al mondo

ICE e iGB Affiliate Barcelona sono stati riconosciuti come leader globali dagli esperti del settore degli eventi Explori. L’agenzia, che collabora con oltre 7.000 eventi e conferenze globali in un’ampia

ICE e iGB Affiliate Barcelona sono stati riconosciuti come leader globali dagli esperti del settore degli eventi Explori. L’agenzia, che collabora con oltre 7.000 eventi e conferenze globali in un’ampia gamma di settori industriali, ha classificato sia ICE che iGB Affiliate Barcelona tra i primi 5 in base ai loro Net Promoter Score (NPS). Questa metrica valuta la soddisfazione dei partecipanti e la loro probabilità di consigliare un evento a colleghi e pari del settore.

Utilizzando i risultati della ricerca condotta con i partecipanti nelle settimane immediatamente successive alla conclusione delle edizioni storiche che sono state le prime a tenersi a Barcellona, Explori ha calcolato un’advocacy netta di +67 per ICE, in aumento rispetto al dato del 2024 di +50, con iGB Affiliate che ha registrato un NPS di +68 rispetto al suo punteggio del 2024 di +62.

Ben Haley, Senior Research Manager, Explori Media Ltd ha dichiarato: “Il passaggio di ICE e iGB Affiliate da Londra a Barcellona è stato un grande successo dal punto di vista dell’advocacy dei partecipanti.

Con il Net Promoter Score in notevole miglioramento anno su anno da +50 a +67 (ICE) e da +62 a +68 (iGB Affiliate), entrambi i punteggi superano l’indice rispetto al benchmark della fiera mobile di 36 mesi di Explori per l’NPS dei partecipanti, che si attesta a +29, e hanno messo sia ICE Barcellona che iGB Affiliate Barcellona 2025 nella top 5 degli eventi”.

Sono stati registrati anche punteggi impressionanti di soddisfazione dei clienti per entrambi i marchi, con ICE 2025 che ha registrato 4,45 su un massimo di 5 in più rispetto al dato del 2024 di 4,3. Il dato per iGB Affiliate è rimasto costante a 4,46 sia nel 2024 che nel 2025.

I risultati della ricerca sono stati confermati dal sentimento dei principali stakeholder, tra cui l’European Casino Association. Il segretario generale Hermann Pamminger ha confermato: “L’European Casino Association (ECA) è lieta di annunciare che ICE 2025 Barcellona ha superato tutte le aspettative, mostrando una nuova era per questo prestigioso evento del settore. Vogliamo congratularci con Clarion Gaming per aver trasferito con successo le più grandi fiere di gioco del mondo nella loro nuova sede a Barcellona”.

Ha aggiunto: “ICE 2025 a Barcellona ha mostrato un approccio magistrale alla pianificazione di eventi, con strutture per conferenze strategicamente separate al primo piano e tecnologia per conferenze all’avanguardia che ha migliorato significativamente l’esperienza complessiva. Gli spazi comuni progettati con cura di fronte alle sale conferenze hanno favorito preziose opportunità di networking, consentendo ai professionisti del settore di creare connessioni e scambiare idee senza sforzo. La scelta di Barcellona come città ospitante si è rivelata stimolante, con la sua natura compatta e l’efficiente sistema di trasporto che ha reso incredibilmente facile per i partecipanti spostarsi tra la Fira e altre sedi chiave.

Questo perfetto equilibrio tra sviluppo professionale ed esplorazione culturale ha aggiunto un ulteriore livello di valore all’evento, rendendolo un’esperienza davvero memorabile per tutti i partecipanti. Combinando strutture all’avanguardia, pianificazione strategica e l’attrattiva intrinseca di una delle città più vivaci d’Europa, ICE 2025 a Barcellona ha stabilito un nuovo standard per gli eventi del settore”.

