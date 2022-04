ICE dà il via a una nuova era

L’amministratore delegato di Clarion Gaming, Stuart Hunter, ha evidenziato l’energia e l’entusiasmo nell’aria quando ICE London ha aperto le sue porte all’ExCeL dopo una pausa di 26 mesi. ICE London è tornato con il botto quando lo spettacolo ha aperto i battenti martedì 12 aprile. Un’orchestra sul Boulevard, l’atrio centrale dell’ExCeL, ha incapsulato musicalmente l’atmosfera dell’evento con un’interpretazione classica di Can’t Help Falling in Love.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha commentato: “Siamo assolutamente lieti di aprire ICE London dopo una pausa di 26 mesi. Come squadra siamo totalmente sbalorditi dalla positività nella sede, dall’energia e dall’entusiasmo. L’atmosfera è palpabile, gli incontri di lavoro sono già in corso, con visitatori che viaggiano a Londra da ogni angolo del globo. Questo dà il via a una nuova era per ICE mentre pianifichiamo per il 2023”.

“È davvero bello essere tornato all’ICE di persona”, ha affermato Gabriel Grados, CFO di La Tinka, che aveva viaggiato dal Perù per tenere una presentazione sul mercato Latam. “È una sensazione eccellente ed è bello essere riuniti qui come industria ancora una volta”.

L’atmosfera tra i partecipanti era ottimista, con visitatori ed espositori che hanno messo in evidenza le opportunità di networking uniche offerte da ICE. “È fantastico essere tornato, sono passati due lunghi anni”, ha affermato Bjarni Thor Sigurdsson, specialista nell’elaborazione dei pagamenti CCOat Paystrax. “Abbiamo molti incontri in programma sia qui all’ExCeL che intorno allo spettacolo, e ci sentiamo positivi”.

PressGiochi