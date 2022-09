ICE: cresce la reputazione della Consumer Protection Zone

Nel mese in cui l’ICE London Consumer Protection Zone (CPZ) è stata selezionata in due categorie ai Vixio Global Regulatory Awards, le organizzazioni di gioco d’azzardo più sicure hanno confermato l’importanza dell’iniziativa lanciata da Clarion Gaming all’edizione 2018 dell’industria del gioco d’azzardo internazionale pezzo forte.

Sulla base di un suggerimento di Tim Miller, direttore esecutivo della Gambling Commission, la Consumer Protection Zone ha intrapreso un viaggio in termini di crescita e importanza ospitando una serie di enti di beneficenza e organizzazioni commerciali coinvolte nello sviluppo di prodotti e servizi di gioco più sicuri. È stato anche al centro della raccolta fondi con gli sponsor CPZ che hanno raccolto un totale di £ 146.000 che è stato distribuito tra la comunità senza scopo di lucro delle organizzazioni di gioco d’azzardo più sicure.

Guardando allo sviluppo della CPZ, Ewa Bakun, Director of Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming ha dichiarato: “La Zona è cresciuta in importanza e reputazione, il che si è riflesso nella sua inclusione nella rosa dei candidati di organizzazioni e marchi in due categorie dei Vixio Global Regulatory Awards. Solo per essere inserito nella rosa dei candidati c’è il riconoscimento del lavoro in corso dal 2018 che ha visto la Zona assumere una posizione di rilievo in un’area ad alta frequentazione dell’area espositiva ICE.

ICE London è stato il primo evento di gioco business-to-business a riconoscere l’importanza di un gioco d’azzardo più sicuro e ha aperto la strada all’incontro tra fornitori e operatori. A breve inizieremo ad assegnare gli stand e ci aspettiamo che tutti i nostri sostenitori del 2022 tornino il prossimo febbraio mentre mettiamo in evidenza l’impegno del settore per ridurre i danni legati al gioco d’azzardo”.

PressGiochi è media partner di ICE London