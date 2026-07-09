ICE Barcelona si espande con un nuovo padiglione dedicato ai leader della tecnologia, dei dati e del fintech nel settore del gaming

In programma dal 18 al 20 gennaio 2027, ICE Barcelona aggiungerà il nuovo Padiglione 7 per creare uno spazio interamente dedicato alle tecnologie che stanno ridefinendo l’industria globale del gioco.

Dall’intelligenza artificiale ai dati, dalle infrastrutture cloud alla cybersecurity, fino ai sistemi di pagamento, alla compliance e al coinvolgimento dei clienti in tempo reale, il Digital and FinTech Transformation Hall ospiterà le tecnologie e le soluzioni oggi considerate fondamentali per le prestazioni operative, l’esperienza dei clienti e la crescita a lungo termine.

Il nuovo padiglione ospiterà inoltre un programma di conferenze dedicato direttamente nell’area espositiva, offrendo ai responsabili della trasformazione tecnologica delle aziende del gaming un’occasione per condividere le migliori pratiche, analizzare le sfide emergenti e discutere le prossime fasi dell’innovazione digitale.

WorldGaming punta anche ad attirare nuovi espositori provenienti dal più ampio ecosistema tecnologico, oltre agli specialisti già affermati del settore del gaming, per rappresentare la crescente convergenza tra gioco, tecnologie enterprise, gestione dei dati, sistemi di pagamento e fintech.

Margaret Dunn, Portfolio Director di ICE Barcelona, ha dichiarato: «Le aziende del gaming stanno vivendo la stessa trasformazione che sta interessando tutti i principali settori digitali: cloud, dati, intelligenza artificiale, innovazione nei pagamenti, cybersecurity e analisi dei clienti in tempo reale.

Queste funzioni sono ormai centrali per la crescita, la resilienza, la conformità normativa e l’esperienza dei clienti. Il Digital and FinTech Transformation Hall offrirà a operatori, fornitori, partner tecnologici e responsabili finanziari una piattaforma dedicata per approfondire le sfide e le opportunità che stanno plasmando la prossima evoluzione dell’industria del gioco.»

Per garantire che il nuovo hub rispecchi le reali priorità del settore, WorldGaming ha istituito un advisory board composto da dirigenti di alto livello provenienti dai settori del gaming, della tecnologia, dell’intelligenza artificiale, dello sviluppo di prodotto, dei dati e del fintech. Il gruppo contribuirà alla definizione dei contenuti delle conferenze, della proposta espositiva e dell’esperienza dei visitatori.

L’advisory board è composto da:

Chris Conroy, Chief Data and Product Officer, Future Anthem;

Cris Kuehl, Chief Data, Information & AI Officer, Continent 8 Technologies;

Cristina Turbatu, Technology & AI Executive, già Chief Technology Officer di Casumo;

Elena Rousseva, CEO di Playtech Services;

Iulia Bolea, Territory Lead – iGaming & Entertainment UK, Microsoft;

Konstantinos Papakonstantinou, Head of AI, Kaizen Gaming;

Manuel Pardavila, Head of Consumer Goods Business Unit, Microsoft;

Satty Bhens, Chief Product and Technology Officer, Entain;

Sergey Kastukevich, Chief Technology Officer di SOFTSWISS e organizzatore del Tech Race Summit;

Yiannis Stavroulakis, Chief Technology Officer di Novibet.

Margaret Dunn ha concluso: «La qualità e il prestigio dei membri dell’advisory board testimoniano l’importanza di questa iniziativa. Il loro contributo ci sta aiutando a realizzare un padiglione orientato alle soluzioni, commercialmente rilevante e focalizzato sulle problematiche che i leader tecnologici affrontano quotidianamente.»

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