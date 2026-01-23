Newsletter

23 Gennaio 2026 - 17:32

ICE Barcelona, ELK Studios incontra i partner italiani e rafforza le collaborazioni

ICE Barcelona si conferma anche quest'anno un crocevia fondamentale per incontri, relazioni e strategie di sviluppo nel settore del gaming internazionale, offrendo alle aziende l'opportunità di rafforzare il confronto diretto

23 Gennaio 2026

ICE Barcelona si conferma anche quest’anno un crocevia fondamentale per incontri, relazioni e strategie di sviluppo nel settore del gaming internazionale, offrendo alle aziende l’opportunità di rafforzare il confronto diretto con partner e operatori chiave.
In questo contesto si inserisce la partecipazione di ELK Studios, software house svedese apprezzata a livello globale per il suo approccio creativo allo sviluppo di slot online e per l’utilizzo di soluzioni matematiche avanzate. La presenza a ICE ha rappresentato un momento significativo per consolidare relazioni esistenti e sviluppare nuove sinergie sui mercati di riferimento.
Particolare attenzione è stata dedicata al mercato italiano, considerato strategico nei piani di crescita dell’azienda. Il confronto diretto con i partner e il rafforzamento delle relazioni commerciali confermano il ruolo di ICE come piattaforma privilegiata per il networking internazionale e per il posizionamento strategico di realtà come ELK Studios, sempre più focalizzate su innovazione, creatività e solidità delle partnership.

Nella foto: Jacob Nordwell e Amedeo Aiello di ELK Studios e i partner di LeoVegas, Carmine Giordano, Riccardo Giorgi e Adele Incerti.

PressGiochi

