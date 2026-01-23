ICE Barcelona, ELK Studios incontra i partner italiani e rafforza le collaborazioni

ICE Barcelona si conferma anche quest’anno un crocevia fondamentale per incontri, relazioni e strategie di sviluppo nel settore del gaming internazionale, offrendo alle aziende l’opportunità di rafforzare il confronto diretto con partner e operatori chiave.

In questo contesto si inserisce la partecipazione di ELK Studios, software house svedese apprezzata a livello globale per il suo approccio creativo allo sviluppo di slot online e per l’utilizzo di soluzioni matematiche avanzate. La presenza a ICE ha rappresentato un momento significativo per consolidare relazioni esistenti e sviluppare nuove sinergie sui mercati di riferimento.

Particolare attenzione è stata dedicata al mercato italiano, considerato strategico nei piani di crescita dell’azienda. Il confronto diretto con i partner e il rafforzamento delle relazioni commerciali confermano il ruolo di ICE come piattaforma privilegiata per il networking internazionale e per il posizionamento strategico di realtà come ELK Studios, sempre più focalizzate su innovazione, creatività e solidità delle partnership.

Nella foto: Jacob Nordwell e Amedeo Aiello di ELK Studios e i partner di LeoVegas, Carmine Giordano, Riccardo Giorgi e Adele Incerti.

PressGiochi