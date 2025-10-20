ICE Barcelona, ECA presenterà gli Slot Floor Excellence Awards

L’European Casino Association (ECA), che rappresenta gli interessi di 700 casinò in 29 paesi, ha annunciato che utilizzerà la prestigiosa piattaforma offerta da ICE Barcelona per ospitare la prima edizione degli ECA Slot Floor Excellence Awards 2026.

Dopo la consegna del primo premio “Slot Team of the Year” durante il Campionato Europeo dei Dealer a Bregenz, Austria, e l’enorme riscontro ricevuto, ECA ha deciso di ampliare il proprio programma di riconoscimenti. I vincitori di questo primo premio sono stati il team slot del Casino de Monte-Carlo.

Gli Slot Floor Excellence Awards celebrano l’ospitalità, la professionalità e lo spirito di squadra nel settore dei casinò, valorizzando sia i talenti emergenti che quelli affermati. Organizzata in collaborazione con Clarion Gaming, la cerimonia si terrà il 20 gennaio 2026 alle ore 17:00, durante il secondo giorno di ICE, sul palco Enterprise presso Fira Barcelona Gran Via.

Categorie dei premi

Outstanding Slot Team of the Year : premia un team che ha dimostrato eccezionale collaborazione, servizio al cliente, iniziativa e risultati concreti nelle operazioni della sala slot.

: premia un team che ha dimostrato eccezionale collaborazione, servizio al cliente, iniziativa e risultati concreti nelle operazioni della sala slot. Slot Floor Employee of the Year : celebra un dipendente operativo o di prima linea il cui impegno costante, leadership e positività lo rendono un modello per i colleghi e un elemento chiave per la soddisfazione degli ospiti.

: celebra un dipendente operativo o di prima linea il cui impegno costante, leadership e positività lo rendono un modello per i colleghi e un elemento chiave per la soddisfazione degli ospiti. Slot Floor Rising Star of the Year: riconosce un professionista agli inizi della carriera (massimo tre anni di esperienza) il cui entusiasmo, prospettiva innovativa e contributo rappresentano uno standard motivante per i futuri leader della sala slot.

Le candidature saranno valutate da una giuria indipendente composta da rappresentanti di ECA e dai principali produttori mondiali di slot machine, sotto la supervisione del presidente onorario di ECA Ron Goudsmit. I finalisti saranno annunciati a dicembre, in vista della cerimonia dal vivo all’ICE Barcelona. Per maggiori informazioni sui criteri di selezione e per inviare le candidature, gli interessati sono invitati a visitare il sito ufficiale di ECA. I dettagli completi saranno disponibili entro la fine di ottobre.

Erwin van Lambaart, CEO di ECA, ha dichiarato: “L’eccellenza nelle operazioni delle slot dipende soprattutto dalle qualità umane degli individui e dei team che lavorano nelle sale slot dei casinò. La loro professionalità, competenza tecnica e ospitalità di livello mondiale sono le fondamenta dell’esperienza europea del casinò. Il nostro è un settore fatto di persone, e questi premi rappresentano un riconoscimento importante del contributo del personale slot al successo complessivo di un casinò. Sono lieto che gli ECA Slot Floor Excellence Awards vengano presentati ad ICE Barcelona insieme al nostro partner Clarion Gaming – l’evento ideale per i nostri membri e un marchio che condivide il nostro impegno per l’eccellenza.”

Margaret Dunn, ICE Portfolio Director, ha aggiunto: “ICE ha goduto di una lunga e proficua collaborazione con l’European Casino Association, i cui membri hanno contribuito in modo significativo al successo di quello che è diventato l’evento leader mondiale del settore del gioco. Gli ECA Slot Floor Excellence Awards si allineano perfettamente ai nostri valori ed è un onore ospitarli.”

PressGiochi