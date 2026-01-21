Newsletter

ICE Barcelona consolida il suo ruolo di hub globale del gaming

21 Gennaio 2026

ICE Barcelona ha ancora una volta confermato la sua posizione di principale punto d’incontro globale, con gli espositori che hanno evidenziato l’elevato livello di interazione e le discussioni commerciali significative che si sono svolte durante i tre giorni dell’evento.

Celebrando il suo secondo anno nella città, l’edizione 2026 della fiera ha riunito un ampio pubblico internazionale composto da fornitori, operatori e regolatori, con la sede di Barcellona che ha agito come forum centralizzato per connettere i diversi segmenti del mercato terrestre, digitale ed emergente.

Phil O’Shaughnessy, Vice President Global Communications, Government Relations & Sustainability di IGT, ha dichiarato che ICE Barcelona rappresenta un luogo chiave per l’azienda per accedere al mercato EMEA, oltre a riunire la sua base clienti globale.

“ICE Barcelona è stata una fiera fenomenale per IGT,” ha affermato. “Non esiste un forum migliore per interagire con clienti provenienti da tutto il mondo che essere qui a ICE.

Abbiamo avuto un ottimo flusso di visitatori al nostro stand ogni giorno della fiera, sia in termini di qualità che di quantità. Con ICE che celebra il suo secondo anno qui, Barcellona sta davvero iniziando a sentirsi come casa. Il team di Clarion Gaming ha fatto un lavoro brillante nel posizionare l’evento qui a Barcellona. Sembra davvero che stiamo costruendo una storia insieme.”

O’Shaughnessy ha aggiunto che ICE Barcelona continua a offrire un valore tangibile agli espositori, fornendo una piattaforma centralizzata per interagire con i clienti attraverso regioni e aree di prodotto. Ha sottolineato che la qualità delle conversazioni e il livello di partecipazione internazionale confermano l’importanza della fiera come punto d’incontro commerciale per l’industria globale del gaming.

È fondamentale per noi riunirci qui a ICE Barcelona, in questa posizione centralizzata, con così tanti dei nostri clienti globali, per presentare i nostri nuovi prodotti e soluzioni nei settori gaming, digitale e fintech,” ha proseguito.

“È un evento di grande valore per noi. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri clienti nel mondo per il loro entusiasmo nel partecipare a ICE. Alla fine, IGT è qui per aiutare i propri clienti ad avere successo, per offrire esperienze entusiasmanti ai loro giocatori, e qui a ICE Barcelona stiamo raggiungendo questo obiettivo. Questa è una fiera molto importante per noi.” ha concluso.

 

PressGiochi

