ICE Barcelona 2026. Le organizzazioni per il gioco più sicuro in Europa e America Latina condividono un record di 80.000 euro

La ICE Sustainable Gambling Zone ha aperto con grande slancio questa mattina (19 gennaio), quando le organizzazioni impegnate nel gioco più sicuro Proyecto FES, Fejar (entrambe spagnole), Betblocker (pan-europea) e Fundación Convivir (Argentina) hanno ricevuto ciascuna una donazione di 20.000 euro per sostenere il loro fondamentale lavoro.

Le donazioni sono state consegnate da Ewa Bakun, Director of Industry Insight di Clarion Gaming, e sono il risultato dei contributi generosi di 11 importanti brand: Acordjoc, Betsson Group, BGaming, Cirsa, Flutter, Grupo Orenes, Merkur, Merkur Dosniha, Novomatic, Novomatic Spain e Zitro. Il record di 80.000 euro porta il totale cumulativo donato dai sostenitori del settore dal 2019 a 462.500 euro.

Commentando le donazioni, Ewa Bakun ha dichiarato: “Questa cifra record riflette l’importanza che il settore attribuisce allo sviluppo di un futuro sostenibile. ICE è un evento globale e sono lieta che stiamo supportando organizzazioni attive in diverse giurisdizioni.”

In Spagna, Proyecto FES utilizzerà i fondi per lanciare la versione in lingua catalana della campagna di sensibilizzazione sui rischi legati ai media digitali. La seconda donazione di 20.000 euro è stata destinata a FEJAR per sostenere la conferenza di febbraio, in particolare gli sforzi per attrarre un numero maggiore di regolatori latinoamericani. Il contributo a Betblocker supporterà il programma di ricerca e coinvolgimento dell’organizzazione, mentre la quarta donazione — la prima destinata all’America Latina — è stata assegnata alla Fundación Convivir in Argentina, che adotta un approccio multidisciplinare integrando prevenzione, trattamento, ricerca e formazione sulle dipendenze, in collaborazione con partner pubblici e privati.

L’edizione 2026 della Safer Gambling Zone (SGZ) ospita 27 organizzazioni provenienti da dieci Paesi, ed è la più grande da quando l’area è stata introdotta nel 2018. Con una nuova posizione di grande visibilità nel corridoio principale tra i padiglioni 4 e 5 e un layout aperto e rinnovato, la SGZ offre ai visitatori un’opportunità unica per esplorare nuove tecnologie e partecipare a tre giorni di presentazioni dedicate al futuro del gioco più sicuro e della regolamentazione del settore.

Considerata una delle aree più visitate della fiera, la SGZ è ampiamente riconosciuta come la piattaforma di riferimento per la promozione e l’evoluzione delle pratiche di gioco responsabile.

Sponsor principale della ICE Sustainable Gambling Zone 2026 è Gamecheck, innovatore nel campo del gioco sicuro. L’azienda utilizza una tecnologia di verifica basata su blockchain per offrire agli operatori legittimi uno strumento efficace per dimostrare che ogni gioco presente sulle loro piattaforme è autentico e non modificato, trasformando così l’integrità in un vantaggio competitivo concreto.

