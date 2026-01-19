ICE ’26 si apre mentre il mondo del gaming si riunisce a Barcellona

L’edizione 2026 di ICE Barcelona si è aperta oggi 19 gennaio alla Fira Gran Via Barcelona. ICE e il salone parallelo iGB Affiliate Barcelona, che aprirà il 20 gennaio, occupano

L’edizione 2026 di ICE Barcelona si è aperta oggi 19 gennaio alla Fira Gran Via Barcelona.

ICE e il salone parallelo iGB Affiliate Barcelona, che aprirà il 20 gennaio, occupano una superficie record di 143.000 m², in crescita rispetto ai 120.000 m² dello scorso anno e ai 100.000 m² del 2024, ultima edizione ospitata all’ExCeL London.

Stuart Hunter, Managing Director di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che Fira Gran Via Barcelona stia ospitando la migliore line-up di espositori internazionali del gaming, composta dai brand più grandi e rispettati dell’innovazione in ogni verticale. In parallelo, Barcellona accoglierà dirigenti del settore del gioco provenienti da tutto il mondo per quello che sarà il più grande raduno globale dell’industria.”

Ha aggiunto: “Sebbene ICE e iGB Affiliate si svolgano nell’arco di tre giorni, celebriamo ufficialmente la World Gaming Week dal 18 al 23 gennaio, con una serie di eventi speciali in tutta Barcellona – una città ospitante unica, posizionata all’incrocio tra commercio, cultura e creatività.”

La World Gaming Week è ricca di opportunità per favorire connessioni e collaborazioni che alimentano il settore del gaming regolamentato. Utilizzando come campione il numero di incontri già organizzati tramite l’app ICE, prevediamo che la settimana genererà 1,5 milioni di appuntamenti d’affari, programmati o spontanei. Sono queste conversazioni – tra creatori di giochi, operatori, regolatori, politici e decisori – a definire il futuro del gaming nei vari continenti nel 2026 e oltre.”

Oltre a offrire una piattaforma per 25.000 nuovi lanci di prodotto, ICE ospita anche il World Gaming Forum, il più grande incontro di leader dell’ecosistema globale del gaming. Con oltre 1.200 delegati da più di 79 Paesi, il Forum riunisce CEO, ministri, politici, regolatori e associazioni di settore, tutti presenti a Barcellona per condividere conoscenze, stimolare il dibattito e confrontarsi su policy, strategie e nuove tecnologie.

La giornata inaugurale di ICE Barcelona include un keynote di Soo Kim, Chairman di Bally’s Corporation, l’apertura ufficiale della Sustainable Gambling Zone, che ospita 27 organizzazioni dedicate al gioco più sicuro provenienti da 10 Paesi, la Casino Leaders Conference, la Innovating Lotteries Conference, l’apertura di Casa Brasil – uno spazio privato dedicato esclusivamente al mercato brasiliano – e i Landmark Awards, che celebrano risultati eccezionali, personalità del settore ed eventi chiave.

PressGiochi