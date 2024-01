Ice 2024. Hunter (Clarion Gaming): “L’ultima edizione a Londra sarà un grande spettacolo”

Quella 2024 che si terrà ad inizio febbraio sarà l’ultima edizione di ICE a Londra. Dal prossimo anno, lo spettacolo si terrà a Barcellona e gli organizzatori lavorano affinché questa edizione sia all’altezza di quella 2023 che ha rappresentato un record su tutti i fronti.

“Quella 2023 – spiega Stuart Hunter di Clarion Gaming – è stato il più grande mai registrato, ma ICE 2024 è sulla buona strada per emulare lo spettacolo dello scorso anno in termini di partecipanti, espositori e accordi raggiunti. A dare il via alla settimana ICE è la conferenza ICE VOX con il World Regulatory Briefing e l’International Casino Conference. Questo riunirà operatori leader, regolatori chiave e aziende esterne al settore, tra cui Netflix.

Il team di produzione ha fatto un lavoro straordinario nel mettere insieme un programma che colpisse i punti chiave di discussione del settore, dice Hunter.

Ci saranno sessioni sull’intelligenza artificiale, sul gioco d’azzardo responsabile e sulla sicurezza informatica, ma curate in modo da provocare un dibattito adeguato.

In particolare Hunter è entusiasta di sentire il relatore principale Bill Hornbuckle, CEO di MGM Resorts International.

“Lavorare con il team MGM è stato fantastico, sono davvero entusiasti di venire all’ICE e condividere la loro esperienza, e so che lo è anche Bill.”

L’ICE colma il divario tra Europa e Stati Uniti, perché funge da piattaforma per i mercati recentemente regolamentati del Nord America per attingere alle competenze provenienti da regioni più mature come quelli europei. Lo show floor è molto più grande, – afferma Hunter – e occuperà oltre 93mila mq nell’ExCeL London con circa 650 marchi che coprono ogni angolo del settore.

Ci saranno partecipanti provenienti da più di 150 paesi in tutto il mondo, ciò significa che il team di Clarion Gaming deve curare attentamente lo spazio espositivo per riflettere le esigenze di prodotto del settore. Ogni evento deve analizzare ciò che i partecipanti cercano e abbinarlo alla domanda dei potenziali espositori.

Barcellona

rappresenta una nuova era per ICE nel 2025, afferma Stuart Hunter. Ciò apre enormi opportunità: si tratta di cercare una piattaforma per i prossimi cinque-dieci anni, garantendo che lo spettacolo possa continuare a crescere. La sua nuova sede a Barcellona è due volte più grande dell’ExCeL London, offrendo ai clienti la possibilità di maggiore flessibilità e creatività in ciò che portano allo spettacolo. “Metterà ICE su un’altra serie di binari, come ha fatto quando è passato da Earl’s Court a ExCeL”, afferma Hunter. “Una nuova serie di tracciati, una nuova evoluzione, una nuova crescita, un sacco di entusiasmo, un sacco di opportunità, questa è la prossima avventura dal 2025 in poi”.

PressGiochi è media partner di Clarion Gaming e sarà presente ad ICE allo stand SD5-C