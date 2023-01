ICE 2023, per gli organizzatori sarà piu’ grande che mai

Da Clarion Gaming di ICE London hanno confermato che l’edizione 2023 della fiera (7-9 febbraio) sarà la più grande mai registrata occupando 51.466 metri quadrati (mq) di spazio netto, superando il massimo precedente di 49.690 mq stabilito nel 2020. total ICE occuperà 41 padiglioni della sua casa ExCeL London con lo spettacolo gemello iGB Affiliate London che occuperà i restanti tre padiglioni.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ha confermato la portata dell’esperienza che attende i professionisti del settore del gioco d’azzardo a febbraio. Ha dichiarato: “ICE London e lo show gemello iGB Affiliate London occuperanno l’intero ExCeL. Ciò significa tutte le sale espositive del lato nord e sud, ogni sala riunioni e tutto l’International Conference Center di ExCeL che ospiterà ICE VOX, il World Regulatory Briefing e l’International Casino Conference. In termini molto semplici non è rimasto un millimetro quadrato di spazio”.

Ha aggiunto: “Sebbene ICE London 2022 sia stato un enorme successo, resta il fatto che nulla è paragonabile al ritorno di un’edizione su vasta scala di ICE con tutti i principali marchi di fornitori del settore terrestre. Avere ExCeL che esplode con la creatività e l’energia che guida l’industria del gioco internazionale è una prospettiva fantastica. Un ICE dinamico a grandezza naturale nelle sue date tradizionali è qualcosa a cui tutti i settori del settore non vedono l’ora di partecipare.

“L’ICE è vitale per il business globale, tanto più che l’industria ha atteso il suo ritorno per 3 anni: di conseguenza, gli occhi del mondo del gioco saranno puntati su quella che molti commentatori del settore chiamano ora World Gaming Week, una descrizione basato sul volume e sulla varietà di incontri di alto livello, conferenze leader del settore, masterclass sui contenuti e networking che si svolgono nel periodo in cui l’industria globale si incontra e si riunisce a Londra”.

Oltre a fornire una sede professionale per i principali marchi del settore, il programma Pitch ICE di Clarion Gaming offre a un massimo di 14 start-up l’opportunità di mostrare le proprie soluzioni e approcci innovativi di fronte agli investitori e ai visitatori che partecipano a ICE London. Le aziende di successo si assicurano un pod gratuito sul Pitch ICE Pavilion per tutta la durata dello spettacolo e l’opportunità di salire sul palco ICE e presentarsi a potenziali investitori. I visitatori di ICE avranno inoltre accesso alla pluripremiata Consumer Protection Zone, all’ICE Esports Arena, all’International Casino Conference, al World Regulatory Briefing, al programma ICE VOX Masterclass e all’High Street Hub, una nuova e dinamica funzionalità espositiva sviluppata in collaborazione con il Gambling Business Group e dedicato al gioco di strada su licenza.

PressGiochi