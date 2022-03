ICE 2022, crescono del 26% le registrazioni

Le registrazioni per il tanto atteso ritorno di ICE London di aprile stanno andando al di sopra dei volumi simili registrati per lo spettacolo di febbraio 2020, che è stata l’ultima edizione live di ICE. Nel periodo 1 marzo – 8 marzo le registrazioni sono aumentate del 26% rispetto alla stessa fase della campagna nel 2020, contribuendo a quello che è un aumento complessivo del 22% delle pre-registrazioni.

Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming, ritiene che la tendenza al rialzo rifletta il valore che il settore attribuisce al successo di una ICE London e alla fiducia che il marchio richiede. Ha dichiarato: “Sebbene l’aumento generale delle registrazioni potrebbe essere dovuto a una serie di ragioni storiche che potrebbero non essere più rilevanti, le registrazioni giornaliere che stiamo ricevendo mentre entriamo nell’ultimo mese della nostra campagna per i visitatori si alzano per scrutare e rappresentano un livello di coinvolgimento estremamente incoraggiante. I professionisti del settore che si registrano ora conoscono le nostre date temporanee di aprile e sono consapevoli che l’area espositiva avrà un aspetto diverso rispetto agli anni precedenti. Altre metriche confermano che il pubblico comprenderà una percentuale maggiore di dirigenti senior di livello C, nonché quei professionisti del settore che fanno parte del processo decisionale e di acquisto. Dovrei aggiungere che la stragrande maggioranza dei partecipanti all’ICE si registra negli ultimi 30 giorni prima dell’evento e che le cifre non includono quelli che si registrano per l’iGB Affiliate London co-locato.

Ha aggiunto: “Il messaggio centrale è che, nonostante le difficoltà che il settore deve affrontare e gli inevitabili problemi relativi alle nostre date temporanee imposte, ICE London 2022 sarà il più grande raduno dell’industria internazionale dall’ultima edizione di ICE due anni fa. Siamo in stretto contatto con la nostra comunità di espositori e visitatori e con una persona che non vede l’ora di poter riconnettersi con i propri clienti e fornitori in un ambiente vivo. Questo suona con la nostra esperienza con iGB Live! e iGB Affiliate Amsterdam lo scorso autunno, che ha dimostrato quanto l’industria abbia perso l’opportunità di incontrarsi faccia a faccia e l’enorme valore commerciale di poterlo fare. I dati del più ampio settore degli eventi confermano che quasi sette acquirenti su dieci (69%) consiglieranno i marchi con cui si sono impegnati durante eventi dal vivo e non c’è dubbio che il ritorno degli eventi di persona rappresenti una grande opportunità per le aziende di riprendersi post Covid”.

Sottolineando le credenziali fondamentali di ICE, Stuart Hunter ha confermato: “L’esperienza di ICE London è supportata da tecnologia, innovazione e opportunità. I visitatori avranno accesso a iniziative come Pitch ICE, International Casino Conference, World Regulatory Briefing, il programma della conferenza ICE VOX, l’ampliamento della zona di protezione dei consumatori e il nostro nuovissimo programma Hosted Meetings. Inoltre, non ci sarà posto migliore per i dirigenti dell’industria del gioco e del gioco d’azzardo per ricevere una comprensione completa del fenomeno degli eSport e di come le loro attività possono trarne vantaggio. ICE ha sempre dato il tono per l’anno a venire e gli stand di ExCeL London saranno ricchi di molte centinaia di nuovi prodotti e servizi innovativi che faranno il loro debutto a ICE London e che hanno il potenziale per trasformare il settore. ICE è molto aperto al business e come squadra non vediamo l’ora di segnare il ritorno del settore in compagnia del settore quando si riunirà il mese prossimo a Londra”.

