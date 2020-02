ICE 2020: Together Gaming espone a Londra

Per la prima volta Together Gaming, azienda maltese fornitore di piattaforme iGaming B2B, parteciperà come espositore a Ice London che prenderà il via a Londra presso l’Excel Center il prossimo 4 febbraio.

Il CEO dell’azienda Erik Skarp ha spiegato: “Abbiamo partner da tutto il mondo e ICE London ci offre un’ottima opportunità per riunire sia quelli esistenti che i nuovi partner per pianificare insieme progetti futuri.”

Together Gaming utilizzerà ICE London per presentare le sue soluzioni White Label e Turn Key leader del mercato ed è desiderosa di stringere nuove relazioni con i professionisti del settore dei giochi.

Skarp ha confermato: “ICE London è il luogo ideale per stringere nuove partnership. Il nostro obiettivo principale nel 2020 sarà incontrare nuovi amici del settore per vedere come possiamo aiutarci a vicenda a migliorare ancora. Sappiamo quanto sia cruciale per i nostri partner disporre degli strumenti e delle soluzioni tecniche giuste per avere successo nel loro mercato preferito. La nostra flessibilità consente prodotti su misura, consentendo ai nostri partner di realizzare e superare la loro visione, e non vediamo l’ora di condividerli all’ICE! “.

