ICE 2020: Novomatic festeggia i suoi 40 anni di attività

NOVOMATIC festeggia quest’anno il suo 40imo anniversario, è lo fa in occasione di ICE Totally Gaming 2020 presentando ai visitatori dell’evento le sue più moderne soluzioni di gioco, contenuti e hardware per i vari segmenti e mercati del settore dei giochi internazionali.

Per NOVOMATIC, 2020 è l’anno in cui celebrare questi 40 anni di successi, per ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte del viaggio fino ad oggi e guardare anche al futuro. Lo stand espositivo all’ICE Totally Gaming di Londra riflette questo anniversario e immerge i visitatori dello spettacolo a scoprire l’innovazione della tecnologia di gioco tra passato, presente e futuro.

Non manca uno speciale angolo vintage dove NOVOMATIC ripercorre i punti salienti dei prodotti classici e le pietre miliari dell’azienda degli ultimi 40 anni.

Harald Neumann, CEO di NOVOMATIC: “ICE 2020 sarà una fiera molto speciale per NOVOMATIC, soprattutto perché quest’anno celebreremo il nostro 40 ° anniversario. Di conseguenza, non solo presenteremo il nostro eccezionale portafoglio di prodotti, ma rivivremo anche questi 40 anni di successo con i nostri clienti e partner”.

I visitatori dello stand NOVOMATIC sono accolti con la tradizionale ospitalità austriaca mentre intraprendono il loro tour attraverso lo stand espositivo per indagare su ciò che è nuovo ed eccitante per le loro esigenze specifiche. Il portafoglio di tecnologie in mostra per il 2020 e oltre soddisferà le esigenze di tutti gli operatori: dai casinò terrestri e prodotti e sistemi AWP, nonché tecnologie biometriche per moderne soluzioni di accesso, soluzioni di gioco online, scommesse sportive e gestione del denaro.

PressGiochi