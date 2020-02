ICE 2020. Kušek (Microblink) a PressGiochi: “L’Intelligenza artificiale favorirà i processi di registrazione e identificazione dei giocatori”

“L’intelligenza artificiale è presente nel settore del gioco d’azzardo da qualche tempo. Con l’IA applicata nei settori della sanità, dei videogiochi, automobilistico e finanziario, sarebbe strano se l’industria dei giochi non adottasse la tecnologia AI”.

Lo afferma a PressGiochi, a Londra in occasione di ICE, Valentina Kušek, responsabile vendite di Microblink, società che sviluppa tecnologia proprietaria di visione artificiale ottimizzata per l’elaborazione in tempo reale su dispositivi mobili.

“L’intelligenza artificiale – ci spiega Valentina – migliorerà sicuramente il lato competitivo dell’esperienza di gioco. Le macchine stanno imparando a giocare e competeranno velocemente contro i giocatori umani. Il potere dell’IA è stato dimostrato quando un sistema di intelligenza artificiale chiamato Deep Stack ha sconfitto un giocatore professionista del Texas Hold ’em. Dall’altro lato, l’industria del gioco produce ed elabora una grande quantità di dati e varie soluzioni di intelligenza artificiale possono essere utilizzate per elaborare tali dati, ad esempio per migliorare la qualità del servizio clienti, creare nuovi prodotti, ridurre i rischi o migliorare il gioco responsabile”.

In che modo i tuoi servizi possono fornire un valore aggiunto all’offerta di gioco?

“Microblink presenterà i prodotti di visione artificiale per l’estrazione dei dati basata sull’intelligenza artificiale. Siamo una società di ricerca e sviluppo che ha l’obiettivo di semplificare l’immissione dei dati nelle app mobili e Web utilizzando l’input da videocamera. Uniamo la tecnologia proprietaria di visione mobile con la tecnologia di estrazione dei dati e colleghiamo le moderne app mobili al mondo fisico. Microblink sviluppa prodotti standardizzati su misura per risolvere specifici problemi della vita reale e ottimizzarli per una facile integrazione in qualsiasi app.

I nostri prodotti BlinkID e BlinkCard sono due soluzioni che possono portare molto alla UX nel settore dei giochi. Non ci sono giochi senza registrazione dell’utente e KYC. La digitazione dei dati personali da un ID rilasciato dal governo è obbligatoria per l’onboarding. Il nostro prodotto BlinkID semplifica tale processo fornendo l’estrazione dei dati in tempo reale e l’acquisizione di documenti da una vasta gamma di documenti di identità con una semplice scansione della fotocamera. Il processo di pagamento è di solito la parte più difficile con alti tassi di abbandono. I clienti inseriscono i dati della propria carta di pagamento in una forma. BlinkCard trasforma questo processo. Consente loro di utilizzare la fotocamera del proprio dispositivo per scansionare e acquisire rapidamente i dati delle carte. Con il nostro prodotto, puoi trasformare il fastidio di digitare lunghi numeri di carte bancarie in un processo facile e divertente per i tuoi clienti.

Ci impegniamo a proteggere la tua azienda e i dati dell’utente al sicuro. I principali vantaggi delle nostre soluzioni sono che eseguono la scansione e l’estrazione dei dati localmente, sul dispositivo senza una connessione al server. Tutte le informazioni sensibili vengono gestite ed elaborate dal cliente.

Costruito intorno all’utente e per l’utente, la UX di Microblink offre il minor attrito. L’intero processo è semplice: punta la fotocamera verso il documento e i dati vengono estratti in tempo reale con elevata precisione, in meno di un secondo.

Con i prodotti basati sulla sicurezza e UX senza soluzione di continuità, puoi concentrarti sulla costruzione di una relazione con i tuoi giocatori mentre facciamo il duro lavoro per te. I prodotti Microblink possono essere facilmente integrati in qualsiasi processo di onboarding e compatibili con tutte le principali soluzioni di verifica o biometriche”.

Quali sono i vostri mercati di riferimento?



“Microblink – conclude Kušek – è un’azienda che lavora a livello globale e offre servizi di alto livello e qualità. La nostra rete mondiale di clienti si estende in oltre 60 paesi. Abbiamo già una forte presenza negli Stati Uniti, in Europa e nel sud-est asiatico. Banche e istituti finanziari, telecomunicazioni, rivenditori, assicurazioni, integratori di sistemi, sviluppatori di app, startup e altre società orientate ai servizi e alla produzione sono solo alcuni dei settori che abbiamo coperto. Le nostre soluzioni basate su AI risolvono i problemi della vita reale in tutto il mondo”.

PressGiochi