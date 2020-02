Ice 2020. Distante (Sapar): “Guardare all’estero e non ignorare settore gaming che offre opportunità gigantesche”

Anche l’associazione italiana SAPAR con il suo presidente Domenico Distante in questi giorni ha partecipato a Londra alla fiera Ice presso l’Excel Centre, un evento tra i più importanti al mondo nel settore Gaming, che anche quest’anno registra grande crescita e un enorme successo, riunendo più di 600 aziende e 35mila professionisti.

“Il mercato inglese – commenta Distante – é l’emblema di quanto il gaming possa essere settore cardine per crescita, occupazione ed innovazione, diventando un volano per il sistema economico ed industriale, come sta accadendo anche negli Stati Uniti.

In Italia il settore purtroppo non riesce ancora ad esprimere questa propensione verso l’innovazione, a causa di un sistema ostile che non ne sfrutta le potenzialitá.

Come in altri ambiti peró si dovrebbe guardare con molta attenzione a quello che succede all’estero perché se si vuole davvero rimettere in moto la crescita e si vuole competere con le grandi economie mondiali, non possiamo permetterci il lusso di ignorare un settore che offre gigantesche opportunità”.

PressGiochi