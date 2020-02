Ice 2020. Con Btobet, tutto accade attorno al giocatore

“Quest’anno ad Ice lanciamo la terza versione della piattaforma Neuron, che è la piattaforma di Btobet. E’ stata riconosciuta nel mercato come una delle piattaforme più evolute per quanto riguarda la parte back end, di gestione, ma con la versione tre abbiamo fatto passi avanti enormi sul lato utente, per cui è diventata una piattaforma ‘user centric’: tutto accade attorno al giocatore.

La logica è quella di dare l’opportunità all’operatore di intercettare ogni momento nella vita del giocatore non semplicemente attraverso tutti i canali ma nel modo in cui intercetti la vita del giocatore, per cui si va dal retail cercando di portare connessione tra le attività retail e le attività online grazie al fatto che si rende l’operatore indipendente nello svilupparsi l’online, web e mobile come vuole con massima flessibilità. Inoltre, abbiamo creato nuovi canali tramite i quali piazzar scommesse, quindi oggi un giocatore può giocare la scommesse sul messenger, su facebook, sms o telegram semplicemente dicendo: “Piazzami una scommesse sulla Juve di due euro’”.

Lo ha dichiarato a PressGiochi Alessandro Fried, CEO di Btobet, presente in questi giorni all’Ice di Londra.

