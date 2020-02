ICE 2020. Chambers (AD Clarion Gaming) a PressGiochi: “Tutto è pronto per accogliere operatori in cerca di innovazione e nuove ispirazioni per il gioco”

Domani si apriranno le porte di Ice 2020 e presso l’Excel Centre fervono gli ultimi preparativi per la giornata di domani quando la fiera londinese del gioco d’azzardo accoglierà migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Anche noi di PressGiochi siamo pronti a raccontare ai nostri lettori tutti i dettagli di questo importante appuntamento e ad accogliere i visitatori al nostro stand SD5-C.

Per l’occasione, incontriamo Kate Chambers, amministratore delegato di Clarion Gaming, che ci anticipa qualcosa di quello che potremo vedere domani.

“Arriviamo ad ICE London 2020 – afferma Kate – a seguito di una crescita significativa e, soprattutto, coerente. Il marchio sta vivendo il periodo di maggior successo della sua storia. Infatti, da quando ci siamo trasferiti da Earls Court all’ExCeL Center, la presenza è aumentata da 21.336 visitatori nel 2012, (l’ultima edizione di ICE che si è tenuta presso l’Earls Court Exhibition Centre, Londra) a 36.093 del 2019.

Nello stesso periodo, il numero di espositori è aumentato da 430 a 612, la superficie netta è cresciuta da 22.500 mq a 47.500 mq e nel 2019 ICE ha attirato visitatori da 155 nazioni – che di per sé stabilisce un nuovo record. In termini di dimensioni fisiche, ICE 2020 occuperà 39 delle 44 sale dell’ExCeL di Londra e comprenderà 49.500 mq di superficie netta. Stiamo lavorando duramente e utilizzando tutte le discipline di marketing disponibili per massimizzare la partecipazione e offrire valore alla nostra comunità di espositori. Abbiamo introdotto un nuovo format per ICE VOX, la nostra Totally Gaming Academy fornirà sessioni prova dei suoi corsi e abbiamo introdotto nuove importanti funzionalità, non da ultimo l’Esports Arena che ospiterà un torneo con premi in denaro da $ 250.000 US. Aggiungete a questo la nostra iniziativa Pitch ICE per le imprese alle prime armi e avrete una proposta di tecnologia di gioco incredibilmente eccitante, vibrante e best-in-breed”.

Pagamenti, Sportsbook, tecnologie iGaming, 5G, AI, eSports… Quali saranno i temi dominanti dell’evento?

“Sono nel settore da oltre un decennio ormai, ma non mi qualifica parlare come autorità del settore o dei temi dominanti. La mia esperienza e quella del mio team sono nel lavorare con l’industria per organizzare gli eventi aziendali più professionali, in qualsiasi giurisdizione, e per riunire la giusta combinazione di acquirenti, venditori, leader di pensiero e regolatori. Quello che posso dire è che, qualunque cosa accada nel 2020 e oltre, le origini del concetto, del tema o della tecnologia saranno probabilmente ricondotte a una conversazione o riunione avvenuta all’ICE di Londra”.



ICE London continua a crescere. Come spiega questa crescita nonostante il livello di fusioni e acquisizioni che hanno avuto luogo nel settore negli ultimi anni?

“La crescita è stata costante e, se tutto andrà secondo i piani, sarà il nostro nono anno consecutivo di crescita in quasi tutte le metriche. Vi sono due punti che vorrei sottolineare. In primo luogo, non cercheremo di crescere a tutti i costi. La crescita deve essere sostenibile e deve essere intrapresa a un ritmo ragionevole. Non è solamente importante aumentare il numero di espositori. Dobbiamo costruire ICE London in collaborazione con i nostri stakeholder e in modo che si sentano a proprio agio. Siamo cresciuti perché il mercato ha una grande fiducia nel marchio ICE London. Grazie a iniziative come la nostra comunità Ampersand, siamo in grado di sondare i nostri stakeholder su nuove idee e concetti prima di introdurli allo showroom: è un modo sensato e pragmatico di rinfrescare sempre l’offerta e mantenere tutto nuovo ed eccitante. Sono i nostri clienti che ci consentono di crescere”.



Cosa troveremo di nuovo ad Ice Vox?

“Abbiamo modificato il format di ICE VOX 2020. Dopo aver consultato delegati e membri della comunità Ampersand di Clarion Gaming, abbiamo aggiunto un secondo giorno alla Conferenza internazionale sui casinò, che si concentrerà sulla tecnologia e l’innovazione dell’ospitalità. Conferenze importanti come ICE VOX devono mantenere un dialogo con le parti interessate e adattare sia il contenuto che il formato per soddisfare le esigenze strategiche delle imprese, sia a terra che online. Riteniamo che il nuovo formato contribuirà a consolidare la reputazione del marchio nel soddisfare le esigenze strategiche a 360º del settore.

Attirando delegati da oltre 80 paesi, ICE VOX rimane la conferenza più internazionale al mondo, consentendole di impostare l’agenda futura per l’intero settore globale. Gli stream comprendono l’International Casino Conference (3 e 4 febbraio), il World Regulatory Briefing (3 e 4 febbraio), Modernizing Lotteries (3 febbraio), Cybercrime and Security (4 febbraio) e la Advertising and Marketing Conference (4 febbraio). Infine, ICE VOX Keynote si svolgerà la mattina del 3 e 4 febbraio”.

Cosa vuole dire agli operatori italiani e ai nostri lettori. Quante aziende italiane sono presenti?

“Con 155 paesi rappresentati nel 2019, ICE London è un evento che trascende davvero i confini- conclude Chambers – . È qualcosa di cui siamo abbastanza orgogliosi. Ogni volta che lavoriamo con territori specifici, stiamo attenti a considerare l’obiettivo finale. Con ICE London una vetrina così internazionale, uno dei suoi punti di forza è che l’evento offre prospettive regionali che semplicemente non si ottengono ad altri eventi. Nel caso dei tuoi lettori, mentre l’Italia è ben rappresentata in termini di soluzioni in mostra, credo che il vero vantaggio della partecipazione sia nella scala: questa è davvero una vetrina per l’innovazione globale e se stai cercando ispirazione, allora questa è la tua destinazione preferita e non vediamo l’ora di potervi accogliere domani”.

PressGiochi