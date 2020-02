Ice 2020: a Londra la fiera prende il via

Si apre questa mattina a Londra presso l’Excel Centre, Ice 2020 che riunirà nei prossimi giorni gli operatori del gaming di tutto il mondo. In esposizione, oltre ai grandi big, operatori di settori affini come soluzioni di pagamento, AI, realtà virtuale, blockchain etc…

Tra i più grandi nomi americani che visiteranno la manifestazione, ci saranno anche gli operatori di casinò di Las Vegas. Gli organizzatori di Clarion Gaming e l’Ad Kate Chambers sono desiderosi di mostrare loro un Ice ricca e vibrante che li incoraggerà a sostenere l’edizione americana di Ice in Nord America.

“ Londra offre loro qualcosa di diverso; una comprensione molto più profonda dell’ampio beneficio che può derivare da elementi del settore che non sono completamente illustrati in altri show o esposizioni”.

Tra loro ci saranno nomi importanti ch includono Holly Gagnon, presidente e CEO a Seneca Casino, Rikki Tanembaum, il Direttore marketing a San Manuel, Kara Fox-Larose, General Manager e Presidente a Ilani Resorts, Sal Scheri, Presidente e CEO a WhiteStand Gaming e Bobby Soper, Presidente e CEO a Sun Gaming.

Ma non mancherà anche una fetta importante dell’offerta italiana con i suoi produttori e di visitatori che parteciperanno come ogni anno alla manifestazione per prendere spunto su quelli che saranno i nuovi trend di questo 2020. In tre giorni di incontri e spettacolo che ci permetteranno di dimenticare le problematiche del mercato italiano, lontano da limiti distanziometrici e orari.

